Denuncian a 'La Comitiva' por vaciar gimnasio y facilitar narcotráfico en penal de Varela

Buenos Aires, 27 septiembre (NA) -- Un grupo de reclusos del pabellón 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela, que forma parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), presentó una denuncia contra otros internos conocidos como 'La Comitiva'. En su declaración, acusaron a este grupo de haber sustraído elementos del gimnasio y entregarlos a las autoridades del penal, supuestamente a cambio de poder continuar con el 'narcotráfico intramuros'.

El documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas califica la situación como de 'extrema gravedad', ya que los objetos robados fueron adquiridos por los internos y no por los denunciados.

La denuncia señala que 'La Comitiva' está integrada por varias personas, entre ellas Ángel Alberto Segovia González, Brian Leonel Funes (alias 'Motito'), Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, entre otros. Estos individuos habrían pactado con funcionarios del penal, incluyendo a José Othasegui (director), Ruth Fernández y Luciano Díaz (alcaides mayores), y Mauricio Etchegaray (prefecto mayor), para intercambiar el equipo completo del gimnasio del pabellón 1, lo que les permitiría seguir con sus actividades ilícitas.

Entre los elementos que se reportaron como faltantes se encuentran discos de diferentes pesos, pesas rusas, barras de gimnasio, mancuernas y una máquina multigimnasio, así como otros accesorios de entrenamiento. Los reclusos que realizaron la denuncia detallaron que este equipo fue canjeado para mantener el narcotráfico dentro de la prisión, indicando que la sustancia sería ingresada a través de las parejas de algunos miembros de 'La Comitiva'.

Además, afirmaron que los denunciados continúan extorsionando a otros internos, obligándolos a entregar parte de la mercadería que reciben de sus familias y cobrando peajes por el uso de espacios en las visitas. Por ello, solicitaron un allanamiento urgente del pabellón 1 y la investigación del destino del equipo de gimnasio.

Los reclusos también pidieron que se investigue a los miembros de 'La Comitiva' y al personal jerárquico del penal por su presunta connivencia con el narcotráfico. Las denuncias contra este grupo y los funcionarios del penal vienen siendo presentadas desde hace meses, y recientemente la DDI de la Policía Bonaerense realizó allanamientos en la unidad.

A pesar de las acciones, los reclusos afirman que los sospechosos fueron advertidos con antelación sobre la llegada de la policía, lo que pone en duda la efectividad de las investigaciones. Por último, reiteraron su pedido para que la investigación sea llevada a cabo por una Fiscalía de Quilmes, argumentando que existe una comunicación fluida entre la UFI 9 y los jefes de la prisión.