El aumento del costo del combustible ahoga a los panaderos franceses en medio de la crisis energética

FOTO: La subida del precio del combustible asfixia a los panaderos en Francia

PARSÍS (AP) — Cuando las luces de su pequeña panadería se encienden en la oscura madrugada, el horno de Kevin y Sandrine Luce ya está subido a 270 grados Celsius (518 grados Fahrenheit) para dar a su última tanda de baguettes una corteza crujiente.

La pareja encendió por primera vez el horno en su tienda de Saint-Just-en-Chaussée, un pequeño pueblo unos 90 kilómetros (55 millas) al norte de París, en marzo, y pagó 2.230 euros (2.540 dólares) por 2.000 litros (528 galones) del combustible para calefacción que utiliza. La semana pasada gastaron casi la misma cantidad por apenas 1.200 litros (317 galones).

Los precios del combustible, que se han disparado desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, están asestando un duro golpe a la pareja y a otros pequeños negocios en toda Europa.

“Al principio, era un buen negocio, porque inicialmente un horno que funciona con combustible es más económico que uno eléctrico", explicó Kevin Luce. "Eso, hasta que el precio (del combustible) aumentó un 50%. Así que sí, ahora no es un buen negocio”.

Los Luce no están solos. Hay más de 34.000 panaderos en toda Francia que producen alrededor de 6.000 millones de baguettes cada año, según la federación nacional de panaderías y pastelerías, que indica que cerca de una cuarta parte utiliza hornos de combustible o gas.

Mientras los clientes pasaban por la panadería para comprar sus baguettes matutinas, croissants y otros pasteles, Luce dijo a la AP que “todo este gasto superfluo en energía representa una pérdida de ingresos. Es salario que no podemos cobrarnos, son aumentos salariales que no podemos dar a nuestros empleados. Son inversiones que no podemos hacer”.

Aunque causa dolor a nivel mundial, la crisis energética golpea con especial dureza las extensas zonas rurales y comunidades del país más grande de la Unión Europea por superficie. Los aproximadamente 21 millones de personas que viven en el campo —cerca de un tercio de la población francesa— a menudo dependen del automóvil para desplazarse, porque el transporte público es limitado. Las áreas rurales representan casi el 90% del territorio de Francia.

El llamado movimiento de protesta de los “chalecos amarillos”, que sacudió al gobierno del presidente francés Emmanuel Macron durante su primer mandato, echó raíces profundas en pueblos y aldeas rurales, donde los manifestantes instalaron campamentos en rotondas.

Las manifestaciones, algunas violentas, mantuvieron a Francia en vilo durante meses. Los precios del combustible fueron uno de los detonantes de la ira entonces, un recuerdo doloroso para los ministros de Macron que ahora se cierne sobre ellos mientras lidian con una renovada angustia y furia por el aumento vertiginoso de los costos.

El gobierno francés respondió esta semana con un nuevo paquete de ayuda —valorado en unos 450 millones de euros (alrededor de 512 millones de dólares)— para personas e industrias golpeadas por los precios exorbitantes en las gasolineras. Incluye subsidios para quienes se desplazan al menos 15 kilómetros (9 millas) para ir a trabajar y apoyos que van de 48 euros a 277 euros (54 a 315 dólares) para ayudar a 5,8 millones de familias con sus facturas de energía de invierno.

Martial Realland vendió su casa para ayudar a hacer realidad su viejo sueño de tener un camión restaurante que conduce de pueblo en pueblo en la región de l’Oise, en el norte de Francia, donde vende crepas saladas de jamón y queso, papas fritas y otros bocadillos. Llenar el camión con diésel cuesta 200 euros (alrededor de 228 dólares), frente a 120 euros (136 dólares) antes de la guerra con Irán, contó.

“Duele de verdad”, declaró a la AP. “Es catastrófico”.

Y, a medida que se acercan el otoño y el invierno, también se prepara para una factura de calefacción por las nubes, porque la vivienda que alquila se calienta con combustible para calefacción.

“Me da miedo” esa factura, afirmó, al estimar que llenar su tanque de 1.500 litros (396 galones) podría costar 2.500 euros (2.847 dólares). “El año pasado costó 1.600 euros”.

Con eso en mente, puede que este año no llene el tanque en absoluto.

Realland señaló que ya está rechazando trabajos que requieren un trayecto largo, porque el diésel que consume su camión haría que no valiera la pena desde el punto de vista financiero.

Christine Loir, legisladora del partido Agrupación Nacional de la aspirante presidencial de extrema derecha Marine Le Pen, dijo que más del 10% de los hogares en L’Eure, la región de Normandía que representa en la Asamblea Nacional, usan combustible para calefacción. Los precios de ese combustible se están disparando y, según Loir, muchos no pueden permitirse instalar otros sistemas de calefacción o aislar mejor sus viviendas.

Está presionando al gobierno para que reduzca los impuestos sobre el combustible para calefacción, que se usa con más frecuencia en las zonas rurales, tanto en hogares como en empresas, incluso en algunos hornos de panadería. Comentó que algunos de sus electores le han dicho que este invierno tendrán que elegir entre calefacción y comida.

“La gente está extremadamente preocupada. La gente dice que si los precios del combustible no bajan, dejarán de ir a trabajar; no pueden con esto”, dijo Loir a la AP.

Hay al menos una migaja de consuelo para los clientes de la panadería de los Luce en Saint-Just-en-Chaussée, que acuden no sólo por pan y pasteles, sino a menudo también para charlar.

Sus precios —1 euro (unos 1,14 dólares) por una baguette básica y 1,10 euros (1,25 dólares) por una baguette “tradicional”, que tarda más en hacerse— no están subiendo al ritmo de los precios del combustible.

“No voy a cambiar mi precio. No serviría de nada", afirmó el panadero. "No compensaría los ingresos perdidos y sería contraproducente, porque nuestros clientes se sentirían traicionados. No deberían tener que pagar más. Ya están pagando suficiente en casa”.