Descubren que Mounjaro y Zepbound activan la grasa marrón que quema calorías en el cuerpo

Tirzepatide, comercializado como Mounjaro y Zepbound, ha demostrado activar la grasa marrón en ratones obesos, lo que sugiere un efecto metabólico que va más allá de la simple supresión del apetito. Este hallazgo, si se confirma en humanos, podría explicar los poderosos beneficios del fármaco y abrir nuevas posibilidades para tratamientos más integrales de la obesidad y la diabetes.

La investigación fue liderada por Marion Peyrou, investigadora del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona, el Instituto de Investigación Sant Joan de Déu y el CIBER en Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Los científicos se propusieron entender cómo el tirzepatide afecta el cuerpo, más allá de su efecto conocido de reducción de la ingesta de alimentos.

Tirzepatide actúa sobre dos receptores hormonales. Este medicamento está aprobado para la gestión del peso en adultos con obesidad o sobrepeso y también para tratar la diabetes tipo 2 mal controlada. A diferencia de otros medicamentos para la obesidad, el tirzepatide actúa sobre los receptores de dos factores hormonales simultáneamente: GIP y GLP-1, lo que puede producir una pérdida de peso significativa.

Para determinar si el tirzepatide produce cambios metabólicos que no se pueden explicar solo por la reducción de la ingesta de alimentos, el equipo de investigación examinó cómo el fármaco afectaba diferentes depósitos de grasa en un modelo de ratón experimental. Los ratones obesos, alimentados con una dieta alta en grasas, fueron tratados con tirzepatide.

Los investigadores compararon estos animales con otros ratones que no recibieron el fármaco pero que consumieron la misma cantidad de alimentos. Al controlar la ingesta de alimentos, los científicos pudieron distinguir los cambios causados directamente por el tirzepatide de aquellos resultantes de la reducción del consumo calórico.

Mounjaro activa la grasa marrón que quema calorías. El análisis reveló que el tirzepatide activó el tejido adiposo marrón. A diferencia del tejido adiposo blanco, que principalmente almacena grasa y tiende a acumularse en la obesidad, la grasa marrón se especializa en usar energía y quemar calorías. Esta activación se asoció con una mayor capacidad de quemar energía metabólica y con la producción de batokinas por el tejido adiposo marrón, moléculas que son beneficiosas para el metabolismo.

El hallazgo sugiere que el tirzepatide podría influir en el metabolismo de maneras que van más allá de la pérdida de peso causada por la supresión del apetito y la reducción de la ingesta de alimentos. Marion Peyrou destacó que "este fármaco no solo reduce el peso corporal, sino que también tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo. El tejido adiposo marrón activo quema glucosa y grasa dentro del cuerpo, lo que contribuiría a su efecto positivo no solo en la reducción del peso corporal, sino también en la disminución de los niveles de glucosa y grasa en sangre, y en la mejora del metabolismo".

Una estrategia más amplia para tratar la obesidad. Durante mucho tiempo, los científicos han considerado la activación de la grasa marrón como una estrategia potencialmente útil para tratar la obesidad y otras enfermedades metabólicas. Sin embargo, los esfuerzos anteriores para activar el tejido adiposo marrón con medicamentos a menudo han fracasado debido a efectos secundarios no deseados, especialmente aquellos que afectan al corazón.

A pesar de que el tirzepatide activa el tejido adiposo marrón, no presenta estos efectos negativos; por el contrario, muestra beneficios cardiovasculares. Si se confirman estos hallazgos en humanos, reforzaría la importancia de desarrollar estrategias terapéuticas que no solo reduzcan la ingesta de alimentos, sino que también aumenten el gasto energético y la activación de la grasa marrón.

Los resultados apoyan la idea de que las terapias para la obesidad pueden ser más efectivas cuando abordan varios procesos fisiológicos a la vez, en lugar de centrarse únicamente en el apetito. Esto podría ayudar a mejorar el control del peso y reducir los trastornos asociados, como la diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos.

Hacia un tratamiento de obesidad más personalizado. Un entendimiento más claro de cómo funciona el tirzepatide también podría influir en cómo se prescriben los medicamentos de esta clase en el futuro. Identificar qué perfiles de pacientes podrían beneficiarse más, por ejemplo, aquellos con un gasto energético más comprometido, abriría la puerta a una medicina más personalizada, basada no solo en el apetito o el control del peso, sino también en el estado metabólico general.

A pesar de estos prometedores hallazgos, los investigadores advierten que los resultados provienen de estudios en ratones y no se pueden asumir de la misma manera en humanos. El metabolismo humano y el de los ratones pueden diferir sustancialmente, al igual que la distribución del tejido graso y las respuestas a los medicamentos. Por lo tanto, se requiere más evidencia clínica sobre la acción de estos medicamentos en la grasa en humanos.

La investigación fue publicada en la revista Biomedicine.