Un antiguo hallazgo de hace 2.000 millones de años podría haber sido malinterpretado por científicos

Hace aproximadamente entre 2.5 y 2 mil millones de años, la Tierra experimentó una de las transformaciones químicas más significativas en su superficie, con un aumento en los niveles de oxígeno que marcó el inicio de cambios cruciales para el desarrollo de organismos complejos. Sin embargo, un reciente estudio liderado por investigadores de Caltech ha puesto en duda la interpretación de una famosa firma química de esa época, que durante décadas se había considerado evidencia de un desequilibrio global en el ciclo del carbono.

La interpretación tradicional se basó en núcleos de perforación de rocas extraídos de sedimentos marinos antiguos en Karelia, Rusia, y en la cuenca de Francevillian, Gabón. Sin embargo, los investigadores de Caltech sugieren que los datos obtenidos en Karelia podrían reflejar fenómenos locales en lugar de un evento planetario.

La doctora Nivedita Thiagarajan, investigadora principal del estudio publicado en la revista Geology, explicó: "Estudiamos gases atrapados en micropockets dentro de rocas de la Formación Zaonega en Karelia, uno de los campos de petróleo fósil más antiguos del mundo, y encontramos que la señal de isótopos de carbono puede explicarse por fenómenos locales en una cuenca sedimentaria de varios cientos de kilómetros cuadrados, en lugar de un evento global".

Los isótopos de carbono, que son formas más pesadas o ligeras del elemento, ofrecen información sobre los orígenes del material biológico acumulado hace miles de millones de años. Al medir las cantidades relativas de estos isótopos en los núcleos de perforación, los científicos pueden reconstruir un registro de cambios ambientales antiguos.

La señal de carbono inusual encontrada en la Formación Zaonega y en las rocas de Gabón, conocida como el evento Shunga-Francevillian, había sido considerada evidencia de una importante disrupción global en el ciclo del carbono. Sin embargo, los investigadores ahora plantean que el calentamiento de sedimentos ricos en materia orgánica por la intrusión de magma podría haber generado hidrocarburos, como metano, que luego alimentaron a microbios en el fondo marino, produciendo una firma de isótopos de carbono más ligera.

El equipo de investigación identificó un gran gradiente térmico en la zona, con temperaturas que alcanzaban aproximadamente 350 grados Celsius junto a la intrusión de magma, y que caían a unos 72 grados Celsius en un derrame de asfalto antiguo a 300 metros más arriba. Esto sugiere que los procesos geológicos y biológicos locales pudieron haber influido en la señal de isótopos de carbono registrada en la Formación Zaonega.

"Esta cadena de procesos puede explicar la señal inusual de isótopos de carbono en la Formación Zaonega", comentó Thiagarajan. Además, los investigadores subrayaron que no pueden descartar completamente la influencia de otros procesos, pero sus hallazgos indican que la anomalía de isótopos de carbono fue impulsada principalmente por eventos locales.

El siguiente paso de la investigación será determinar si la misma explicación se aplica a la señal de isótopos encontrada en Gabón. Los investigadores planean analizar muestras recolectadas a través del proyecto GOE-DEEP, cofinanciado por el Programa Internacional de Perforación Científica Continental, para verificar si procesos geológicos y biológicos locales también moldearon el registro de rocas gabonesas.