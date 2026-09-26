Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 26 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA se presenta con broken clouds, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 44% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 0.89 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa.

El clima hoy sábado 26 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo que podría despejarse a medida que avance la tarde.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El domingo 27 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 23°, con pronóstico de moderate rain. El lunes 28 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 18°, con light rain. El martes 29 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 16°, con heavy intensity rain. El miércoles 30 de septiembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 17°, con scattered clouds. Finalmente, el jueves 1 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 18°, con clear sky.