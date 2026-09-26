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Alertan por un aumento del contrabando en un paso clandestino de Aguas Blancas

El interventor municipal Adrián Cigarán señaló movimientos vinculados con cigarrillos, hoja de coca y otras sustancias en Solazuti. Aseguró que aún no alcanza la magnitud del caso Finca Carina, que está en juicio.

26/09/2026 | 11:53Redacción Cadena 3

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Aguas Blancas: alerta por contrabando creciente

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El interventor municipal de Aguas Blancas, Adrián Cigarán, alertó sobre un crecimiento del contrabando en la zona de frontera de Salta, con especial preocupación por un paso clandestino conocido como Solazuti.

Según indicó, en ese sector se detectan “movimientos extraños” relacionados con el traslado de cigarrillos, hoja de coca y otras sustancias.

Cigarán aclaró que la actividad todavía no alcanza los niveles atribuidos a Finca Carina, una causa que llegó a juicio. Sin embargo, definió a ese lugar como “el epicentro del contrabando, te diría, del paso de droga más grande del norte argentino”.

La advertencia volvió a poner el foco sobre los controles en Aguas Blancas, una zona sensible por los pasos irregulares en la frontera norte.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Quién alertó sobre el contrabando en Aguas Blancas?
El interventor municipal de Aguas Blancas, Adrián Cigarán, alertó sobre el crecimiento del contrabando en la región.

¿Qué paso clandestino se menciona?
Se menciona el paso clandestino conocido como Solazuti.

¿Cómo se describe a Finca Carina?
Cigarán describe a Finca Carina como "el epicentro del contrabando, te diría, del paso de droga más grande del norte argentino".

¿Qué sustancias se están traficando en Solazuti?
En Solazuti se observan "movimientos extraños" relacionados con el tráfico de cigarrillos, hoja de coca y otras sustancias.

¿Cuál es la recomendación para combatir el contrabando?
Se sugiere intensificar las medidas de control en la zona para prevenir el avance del contrabando en Salta.

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