Alertan por un aumento del contrabando en un paso clandestino de Aguas Blancas

El interventor municipal de Aguas Blancas, Adrián Cigarán, alertó sobre un crecimiento del contrabando en la zona de frontera de Salta, con especial preocupación por un paso clandestino conocido como Solazuti.

Según indicó, en ese sector se detectan “movimientos extraños” relacionados con el traslado de cigarrillos, hoja de coca y otras sustancias.

Cigarán aclaró que la actividad todavía no alcanza los niveles atribuidos a Finca Carina, una causa que llegó a juicio. Sin embargo, definió a ese lugar como “el epicentro del contrabando, te diría, del paso de droga más grande del norte argentino”.

La advertencia volvió a poner el foco sobre los controles en Aguas Blancas, una zona sensible por los pasos irregulares en la frontera norte.

Informe de Elisa Zamora.