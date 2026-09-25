Impactante: cientos de vecinos excavaron un basural para llevarse ropa enterrada en Tucumán
Las prendas habían sido secuestradas por Gendarmería y luego desechadas porque sufrieron daños por las inundaciones y los roedores. La Policía intervino y labró un acta.
25/09/2026 | 10:07Redacción Cadena 3
FOTO: Cientos de vecinos escarbaron un basural para llevarse ropa descartada.
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Juntos
Cerca de 200 vecinos llegaron con palas a un basural municipal de Aguilares, en el sur de Tucumán, y cavaron zanjas para recuperar ropa que había sido descartada y enterrada en el predio.
El episodio ocurrió en un descampado utilizado como basural, ubicado junto al barrio Villa Nueva. Las imágenes mostraron a personas de distintas edades que removían la tierra y cargaban en bolsas acolchados, prendas para niños y mujeres y una gran cantidad de medias. Algunas se retiraron del lugar en motocicletas con los artículos recuperados.
Los vecinos se acercaron tras enterarse de que había ropa enterrada. En algunos sectores, las excavaciones alcanzaron entre medio metro y un metro de profundidad.
Tras un aviso, la Policía de Tucumán acudió al lugar y determinó que la mercadería provenía de distintos procedimientos realizados por Gendarmería Nacional. Se trataba de prendas secuestradas en operativos vinculados con tours de compras, principalmente procedentes de Bolivia, que habían ingresado al país sin cumplir los requisitos aduaneros.
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Los artículos permanecían almacenados en un galpón del Escuadrón 71 de Gendarmería, en Aguilares. Según explicó la fuerza en un comunicado, la ropa resultó afectada por las inundaciones de marzo y también por roedores.
Gendarmería indicó que informó la situación a la Justicia federal y advirtió que las prendas no se encontraban en condiciones de ser donadas. Por ese motivo, solicitó su descarte y las trasladó al basural municipal.
La comisaría de Aguilares y la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción tomaron intervención. Hasta el momento, las autoridades solo labraron un acta y no se informaron sanciones contra las personas que retiraron la ropa.
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Informe de Rosalía Cazorla.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Aguilares? Cerca de 200 vecinos excavaron en un basural municipal para recuperar ropa descartada.
¿Quiénes participaron en el evento? Los protagonistas fueron cerca de 200 vecinos de Aguilares.
¿Cuándo sucedió el hecho? El episodio tuvo lugar recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde se realizó la excavación? En un descampado utilizado como basural, junto al barrio Villa Nueva.
¿Por qué la ropa estaba en el basural? Provenía de operativos de Gendarmería Nacional y no estaba en condiciones de ser donada.