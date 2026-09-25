En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos

Impactante: cientos de vecinos excavaron un basural para llevarse ropa enterrada en Tucumán

Las prendas habían sido secuestradas por Gendarmería y luego desechadas porque sufrieron daños por las inundaciones y los roedores. La Policía intervino y labró un acta.

25/09/2026 | 10:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Cientos de vecinos escarbaron un basural para llevarse ropa descartada.

FOTO: Cientos de vecinos escarbaron un basural para llevarse ropa descartada.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Impactante: cientos de vecinos excavaron un basural para llevarse ropa enterrada en Tucumán

    Juntos

    Episodios

Cerca de 200 vecinos llegaron con palas a un basural municipal de Aguilares, en el sur de Tucumán, y cavaron zanjas para recuperar ropa que había sido descartada y enterrada en el predio.

El episodio ocurrió en un descampado utilizado como basural, ubicado junto al barrio Villa Nueva. Las imágenes mostraron a personas de distintas edades que removían la tierra y cargaban en bolsas acolchados, prendas para niños y mujeres y una gran cantidad de medias. Algunas se retiraron del lugar en motocicletas con los artículos recuperados.

Los vecinos se acercaron tras enterarse de que había ropa enterrada. En algunos sectores, las excavaciones alcanzaron entre medio metro y un metro de profundidad.

Tras un aviso, la Policía de Tucumán acudió al lugar y determinó que la mercadería provenía de distintos procedimientos realizados por Gendarmería Nacional. Se trataba de prendas secuestradas en operativos vinculados con tours de compras, principalmente procedentes de Bolivia, que habían ingresado al país sin cumplir los requisitos aduaneros.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Los artículos permanecían almacenados en un galpón del Escuadrón 71 de Gendarmería, en Aguilares. Según explicó la fuerza en un comunicado, la ropa resultó afectada por las inundaciones de marzo y también por roedores.

Gendarmería indicó que informó la situación a la Justicia federal y advirtió que las prendas no se encontraban en condiciones de ser donadas. Por ese motivo, solicitó su descarte y las trasladó al basural municipal.

La comisaría de Aguilares y la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción tomaron intervención. Hasta el momento, las autoridades solo labraron un acta y no se informaron sanciones contra las personas que retiraron la ropa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Rosalía Cazorla.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Aguilares? Cerca de 200 vecinos excavaron en un basural municipal para recuperar ropa descartada.

¿Quiénes participaron en el evento? Los protagonistas fueron cerca de 200 vecinos de Aguilares.

¿Cuándo sucedió el hecho? El episodio tuvo lugar recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se realizó la excavación? En un descampado utilizado como basural, junto al barrio Villa Nueva.

¿Por qué la ropa estaba en el basural? Provenía de operativos de Gendarmería Nacional y no estaba en condiciones de ser donada.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf