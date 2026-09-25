Impactante: cientos de vecinos excavaron un basural para llevarse ropa enterrada en Tucumán

Cerca de 200 vecinos llegaron con palas a un basural municipal de Aguilares, en el sur de Tucumán, y cavaron zanjas para recuperar ropa que había sido descartada y enterrada en el predio.

El episodio ocurrió en un descampado utilizado como basural, ubicado junto al barrio Villa Nueva. Las imágenes mostraron a personas de distintas edades que removían la tierra y cargaban en bolsas acolchados, prendas para niños y mujeres y una gran cantidad de medias. Algunas se retiraron del lugar en motocicletas con los artículos recuperados.

Los vecinos se acercaron tras enterarse de que había ropa enterrada. En algunos sectores, las excavaciones alcanzaron entre medio metro y un metro de profundidad.

Tras un aviso, la Policía de Tucumán acudió al lugar y determinó que la mercadería provenía de distintos procedimientos realizados por Gendarmería Nacional. Se trataba de prendas secuestradas en operativos vinculados con tours de compras, principalmente procedentes de Bolivia, que habían ingresado al país sin cumplir los requisitos aduaneros.

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Los artículos permanecían almacenados en un galpón del Escuadrón 71 de Gendarmería, en Aguilares. Según explicó la fuerza en un comunicado, la ropa resultó afectada por las inundaciones de marzo y también por roedores.

Gendarmería indicó que informó la situación a la Justicia federal y advirtió que las prendas no se encontraban en condiciones de ser donadas. Por ese motivo, solicitó su descarte y las trasladó al basural municipal.

La comisaría de Aguilares y la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción tomaron intervención. Hasta el momento, las autoridades solo labraron un acta y no se informaron sanciones contra las personas que retiraron la ropa.

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Informe de Rosalía Cazorla.