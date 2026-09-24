Tucumán: hallan pista clandestina que conecta con el narcotráfico y seis avionetas secuestradas

Es casi un hecho que Tucumán tenga pistas clandestinas para el narcotráfico. El hallazgo de una presunta pista de aterrizaje clandestina en la localidad de Estación Aráoz dio un giro a la lucha contra el narcotráfico en Tucumán.

La investigación vinculada al mayor secuestro de cocaína de Tucumán y del NOA decomisó en un solo episodio 470 kilos de cocaína. Este caso es el primero en la provincia que relaciona cargamentos aéreos con una pista local ubicada en un campo de fumigación agrícola.

El caso, que incluye el secuestro inédito de seis avionetas, reavivó la preocupación por las limitaciones de los radares para detectar vuelos irregulares a baja altura.

Ante la falta de actualización del registro de pistas y la vulnerabilidad de la frontera norte, los mandatarios de la región reiteraron un pedido a la Nación para reforzar la radarización en el NOA.

Informe de Gabriel Melián