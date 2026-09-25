Irán plantea reabrir el estrecho de Ormuz en siete días si EEUU levanta sanciones

Irán ha propuesto reabrir el estrecho de Ormuz y retomar las conversaciones sobre su programa nuclear en un plazo de siete días, bajo la condición de que Estados Unidos levante su bloqueo naval de los puertos iraníes, elimine las sanciones que afectan las ventas de petróleo iraní y respete un alto el fuego que abarque también a Líbano.

La propuesta fue expuesta por el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, durante una reunión privada celebrada en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Uno de los asistentes a la reunión reveló los detalles de esta oferta el jueves pasado.

Según Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute, Araghchi sugirió que alcanzar un acuerdo de manera rápida podría beneficiar al presidente Donald Trump de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre. A su vez, esta medida aliviaría la presión económica que enfrenta Teherán debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde antes transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas comercializados globalmente, se ha convertido en un importante punto de presión para Irán. Los efectos de este bloqueo han trascendido las fronteras de Oriente Medio.

Hasta el momento, la misión de Irán ante la ONU y otros funcionarios iraníes no han emitido comentarios al respecto. Sin embargo, una fuente familiarizada con el tema indicó que Arabia Saudí se muestra escéptica ante este nuevo impulso para alcanzar un acuerdo.

La propuesta, que fue comunicada a Estados Unidos a través de mediadores, presenta similitudes con el Memorando de Entendimiento que se había alcanzado en junio, aunque con un calendario más acelerado. Este acuerdo anterior se desmoronó rápidamente tras la reanudación de ataques por parte de Irán contra la navegación en el estrecho.

Trump ha manifestado que no tiene prisa por llegar a un acuerdo, a pesar de que los altos precios del petróleo están impulsando la inflación. Por otro lado, en Teherán existen dudas sobre si los sectores más duros, que dominan las fuerzas de seguridad, aceptarían acuerdos promovidos por moderados como el presidente Masoud Pezeshkian.

"Si Trump considera que este arreglo puede ofrecerle beneficios políticos antes de las elecciones de mitad de mandato y contribuir a reducir los precios de la gasolina, podríamos observar una flexibilidad que no ha sido evidente en semanas anteriores", afirmó Parsi. No obstante, también advirtió sobre una "profunda desconfianza", especialmente ante la posibilidad de que Irán busque ganar tiempo para exportar más petróleo y mitigar sus problemas económicos.

En una reciente señal de movimiento diplomático, Pezeshkian se reunió con el primer ministro de Qatar el viernes por la mañana. Qatar ha desempeñado un papel crucial como mediador, incluso durante las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en la ONU esta semana.

No está claro cuánto tiempo permanecerán Pezeshkian y Araghchi en Estados Unidos después de que Pezeshkian pronunciara un discurso en la reunión anual de líderes mundiales en la ONU, donde enfatizó que Irán está abierto a la diplomacia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró ese mismo día: "Si hay una oportunidad de intercambiar ideas y mensajes, lo haremos". Sin embargo, la desconfianza es alta en ambas partes tras múltiples intentos fallidos de alcanzar un acuerdo.

El conflicto se intensificó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque sorpresa el 28 de febrero, mientras Irán estaba participando en negociaciones nucleares, lo que resultó en la muerte del líder supremo de Irán. Ambas partes se acusan mutuamente de violar el acuerdo de junio.

Parsi subrayó que el actual impulso de Irán por un acuerdo rápido refleja la sospecha de que Washington está utilizando esta diplomacia para dificultar que los iraníes realicen ataques preventivos antes de las elecciones de mitad de mandato.

La propuesta incluiría a Líbano, donde Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, han mantenido en gran medida un alto el fuego. Sin embargo, no está claro si se consideraría el conflicto renovado entre los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, y Arabia Saudí, lo que ha añadido más presión a los mercados globales.

Irán parece creer que la reciente capacidad mejorada de los hutíes para amenazar el estrecho de Bab el-Mandeb en el mar Rojo, otro punto estratégico de comercio al otro lado de la península arábiga, podría impulsar a Trump a cerrar un acuerdo.

El general de división Yahya Rahim Safavi, asesor militar del nuevo líder supremo de Irán, declaró en la televisión estatal que los estadounidenses enfrentan un nuevo desafío en el estrecho de Bab el-Mandeb. "Creo que el proceso que se desarrolla es a nuestro favor, y los estadounidenses se verán obligados a aceptar las condiciones de Irán", agregó.

Con el reciente aumento de ataques por parte de los hutíes, Arabia Saudí se muestra escéptica ante el último impulso de Araghchi para lograr un acuerdo con Estados Unidos, según una fuente familiarizada con el asunto.

El reino, junto con otros estados del golfo Pérsico, había apoyado en verano un regreso a las negociaciones, argumentando que podrían aceptar un acuerdo que diera a Irán un papel temporal en la gestión del estrecho de Ormuz. Sin embargo, su postura cambió cuando los hutíes tomaron el control de la costa yemení del mar Rojo y atacaron un oleoducto saudí vital.

A principios de este mes, los líderes del Golfo planearon reunirse en Omán para discutir un acuerdo emergente entre Omán e Irán sobre el estrecho de Ormuz, pero la reunión se canceló tras la solicitud de Arabia Saudí de enmiendas, de las cuales Irán solo aceptó algunas.

A pesar de que los líderes iraníes han intentado proyectar unidad, algunos sectores más duros abogan por continuar o intensificar la guerra para obtener mayores concesiones de Estados Unidos y han criticado los esfuerzos diplomáticos de Pezeshkian y Araghchi esta semana.

El legislador Ebrahim Rezaei expresó en X que reunirse con "el enemigo agresor" demuestra debilidad. La Asamblea de Expertos de Irán, un órgano de clérigos chiíes que designa al líder supremo, afirmó que "no hay otro camino que la resistencia".

El jefe de la poderosa Guardia Revolucionaria de Irán, el general de brigada Ahmad Vahidi, resaltó el discurso del "estimado presidente" en la ONU mientras se enfocaba en los comentarios de Pezeshkian de que Irán no teme a la guerra.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien fue negociador principal en conversaciones anteriores con Estados Unidos, reconoció públicamente la división interna. "Hay una visión que habla de guerra, pero no ofrece una perspectiva ni mecanismo para llevarla a una conclusión contundente", escribió en redes sociales. "En el extremo opuesto, hay una corriente que comete el error de subestimar las capacidades nacionales".

"El primer error mantiene al país en un estado de crisis permanente, mientras que el segundo entrega los recursos y la dignidad nacionales al enemigo", concluyó.