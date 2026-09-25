El Papa León XIV en Francia: un llamado urgente por la paz y la fraternidad

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) — El papa León XIV realizó un enérgico llamado contra la guerra en su primera intervención ante las autoridades de Francia, llevada a cabo en el Palacio del Elíseo. En su discurso, instó a los presentes a no aceptar la guerra como un destino inevitable y a promover de manera constante el diálogo y la diplomacia, con el objetivo de mantener sociedades pacíficas que respeten la dignidad y los derechos de las personas y de los pueblos.

"Os exhorto, pues, a que nunca os resignéis ante la perspectiva de una guerra considerándola inevitable, sino a que promováis sin descanso el diálogo y la diplomacia, con el fin de preservar sociedades pacíficas, respetuosas con la dignidad y los derechos de la persona y de los pueblos. Ojalá, Francia, fiel a sus valores, trace el camino hacia una paz desarmada y desarmante", expresó.

El Papa abogó por un crecimiento constante de la libertad en el compromiso por el bien común, así como por una fraternidad que abarque a toda la humanidad y una igualdad que se base siempre en los fundamentos de la justicia y la caridad. "Libertad, igualdad y fraternidad no son simples palabras grabadas en los frontones de vuestros edificios públicos, sino que remiten a exigencias éticas universales, que encuentran también en el mensaje evangélico una fuente inagotable de inspiración y realización", enfatizó.