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El Papa León XIV en Francia: un llamado urgente por la paz y la fraternidad

Durante su discurso en el Palacio del Elíseo, el Papa León XIV se pronunció enérgicamente contra la guerra y resaltó la importancia de la libertad, igualdad y fraternidad en la sociedad francesa.

25/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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El papa León XIV en Francia.

FOTO: El papa León XIV en Francia.

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Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) — El papa León XIV realizó un enérgico llamado contra la guerra en su primera intervención ante las autoridades de Francia, llevada a cabo en el Palacio del Elíseo. En su discurso, instó a los presentes a no aceptar la guerra como un destino inevitable y a promover de manera constante el diálogo y la diplomacia, con el objetivo de mantener sociedades pacíficas que respeten la dignidad y los derechos de las personas y de los pueblos.

"Os exhorto, pues, a que nunca os resignéis ante la perspectiva de una guerra considerándola inevitable, sino a que promováis sin descanso el diálogo y la diplomacia, con el fin de preservar sociedades pacíficas, respetuosas con la dignidad y los derechos de la persona y de los pueblos. Ojalá, Francia, fiel a sus valores, trace el camino hacia una paz desarmada y desarmante", expresó.

El Papa abogó por un crecimiento constante de la libertad en el compromiso por el bien común, así como por una fraternidad que abarque a toda la humanidad y una igualdad que se base siempre en los fundamentos de la justicia y la caridad. "Libertad, igualdad y fraternidad no son simples palabras grabadas en los frontones de vuestros edificios públicos, sino que remiten a exigencias éticas universales, que encuentran también en el mensaje evangélico una fuente inagotable de inspiración y realización", enfatizó.

Lectura rápida

¿Qué dijo el Papa en su discurso?
El Papa León XIV hizo un llamado enérgico contra la guerra y promovió el diálogo y la paz.

¿Dónde se llevó a cabo el discurso?
El discurso se realizó en el Palacio del Elíseo, Francia.

¿Cuáles son los valores mencionados por el Papa?
Libertad, igualdad y fraternidad, que deben ser promovidos éticamente.

¿Qué reconocimiento hizo el Papa sobre Medio Oriente?
El Papa destacó la cooperación entre Francia y la Iglesia Católica en apoyo a los cristianos de Oriente.

¿Qué proyecto educativo mencionó?
El Fondo para las Escuelas de Oriente, que apoya centros educativos en Medio Oriente desde 2021.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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