Zelenski confirma propuesta de Estados Unidos para reunión trilateral con Rusia y Ucrania

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) — El presidente Volodímir Zelenski dio a conocer que Estados Unidos ha propuesto la realización de una reunión trilateral a nivel técnico con Rusia y Ucrania, la cual se llevaría a cabo en Emiratos Árabes Unidos, según reportes de medios de Kiev.

Durante una conferencia de prensa, Zelenski expresó que "la parte estadounidense propuso prepararla", y que por este motivo Ucrania está a la espera de que se confirme una fecha tentativa, según la información recopilada por la Agencia Noticias Argentinas.

"Estamos a la espera de propuestas de Estados Unidos sobre la fecha. En cuanto al lugar, Estados Unidos ha sugerido los Emiratos", añadió el mandatario, según lo indicado por Ukrinform.

Zelenski prefiere la cumbre del G20

Zelenski ha manifestado que considera que la cumbre del G20 programada para diciembre podría ser una buena plataforma para llevar a cabo una reunión trilateral efectiva entre los tres países mencionados.

El líder ucraniano también expresó su disposición a participar en la cumbre del G20 en Miami y a reunirse con Vladímir Putin, siempre que Estados Unidos extienda una invitación al presidente ruso para asistir al evento.

Además, recordó que en abril se conoció que Estados Unidos planeaba invitar a Vladímir Putin a la cumbre de líderes del G20, que se llevará a cabo el 14 y 15 de diciembre en Miami, en un complejo de golf de propiedad de Donald Trump.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó que una reunión entre Putin y Zelenski en dicha cumbre es considerada imposible.

Previo a esto, Zelenski había señalado que Ucrania estaba evaluando tres posibles vías para lograr un alto el fuego en el conflicto bélico. Estas opciones incluyen un alto el fuego en el ámbito energético, uno en el marítimo y el formato de negociación trilateral sugerido por Estados Unidos.

Cierre de una siderúrgica

Entre las numerosas consecuencias de esta guerra, se destaca que la mayor siderúrgica de Ucrania ha tenido que cerrar sus puertas.

La siderúrgica Arcelor Mittal comunicó que no puede reiniciar la producción en su planta más grande debido a una serie de ataques con misiles, siendo este un nuevo revés económico en medio de la creciente campaña aérea de Rusia.