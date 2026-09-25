Uruguay establece nuevas reglas para el uso de monopatines eléctricos en todo el país
Podrán transportar solo a una persona, tendrán una velocidad máxima de 25 km/h y será obligatorio el uso de casco, chaleco reflectivo y luces.
FOTO: Congreso de Intendentes
Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) — El Congreso de Intendentes del Uruguay ha tomado importantes decisiones respecto a la regulación de los vehículos de movilidad personal, enfocándose en los monopatines eléctricos. Esta iniciativa se basa en un informe del Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares de Uruguay), según lo informado por un medio local.
Entre las condiciones establecidas, el medio El Telégrafo señala que "los monopatines podrán transportar solo a una persona, tendrán una velocidad máxima de 25 km/h y será obligatorio el uso de casco, chaleco reflectivo y luces".
Asimismo, se introdujeron categorías por edad, permitiendo el uso de estos vehículos a partir de los 14 o 16 años con autorización, y a mayores de 18 años sin restricciones. Aunque los monopatines no estarán sujetos al pago de patente, deberán contar con un registro administrativo vinculado al Seguro Obligatorio a través de un sistema de identificación.
Voluntad política de los intendentes
Durante la misma sesión, los intendentes manifestaron de manera unánime su voluntad política de derogar el impuesto del 1% sobre la enajenación de semovientes, siempre que se compensen los recursos que reciben los gobiernos departamentales.
El Congreso Nacional de Intendentes es un organismo que agrupa a los intendentes de los diecinueve departamentos de Uruguay y en las últimas horas llevó a cabo su sesión plenaria en Montevideo.
Lectura rápida
¿Qué se acordó en el Congreso de Intendentes?
Se definió una normativa común para el uso de monopatines eléctricos en Uruguay.
¿Cuáles son las restricciones para los monopatines?
Solo podrán transportar una persona, tendrán una velocidad máxima de 25 km/h y se requerirá el uso de casco y luces.
¿Desde qué edad se puede usar un monopatín?
Se permite su uso a partir de los 14 o 16 años con autorización y sin restricciones para mayores de 18.
¿Se pagará patente por los monopatines?
No, no se pagará patente, pero se requerirá un registro administrativo asociado al Seguro Obligatorio.
¿Qué más se resolvió en la sesión?
Se acordó derogar el impuesto del 1% a la enajenación de semovientes, sujeto a compensaciones para los gobiernos departamentales.
[Fuente: Noticias Argentinas]