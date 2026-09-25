Uruguay establece nuevas reglas para el uso de monopatines eléctricos en todo el país

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) — El Congreso de Intendentes del Uruguay ha tomado importantes decisiones respecto a la regulación de los vehículos de movilidad personal, enfocándose en los monopatines eléctricos. Esta iniciativa se basa en un informe del Sucive (Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares de Uruguay), según lo informado por un medio local.

Entre las condiciones establecidas, el medio El Telégrafo señala que "los monopatines podrán transportar solo a una persona, tendrán una velocidad máxima de 25 km/h y será obligatorio el uso de casco, chaleco reflectivo y luces".

Asimismo, se introdujeron categorías por edad, permitiendo el uso de estos vehículos a partir de los 14 o 16 años con autorización, y a mayores de 18 años sin restricciones. Aunque los monopatines no estarán sujetos al pago de patente, deberán contar con un registro administrativo vinculado al Seguro Obligatorio a través de un sistema de identificación.

Voluntad política de los intendentes

Durante la misma sesión, los intendentes manifestaron de manera unánime su voluntad política de derogar el impuesto del 1% sobre la enajenación de semovientes, siempre que se compensen los recursos que reciben los gobiernos departamentales.

El Congreso Nacional de Intendentes es un organismo que agrupa a los intendentes de los diecinueve departamentos de Uruguay y en las últimas horas llevó a cabo su sesión plenaria en Montevideo.