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Juegos Suramericanos Notas

El atleta colombiano que se hizo hincha de Colón por una pulsera: "Me trajo mucha suerte"

Ronal Longa contó a Cadena 3 que recibió el obsequio y decidió utilizarlo durante su competencia en los Juegos Suramericanos.

25/09/2026 | 11:36Redacción Cadena 3 Rosario

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La pulsera de Colón que acompañó al colombiano Ronald Longa

FOTO: La pulsera de Colón que acompañó al colombiano Ronald Longa

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El atleta colombiano Ronal Longa volvió a ser protagonista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 por la pulsera de Colón que recibió de regalo estos días. El deportista contó que nunca se quita las cosas que le obsequian y decidió conservarla.

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“Fue una temporada muy buena, creo que ha sido la mejor de mi carrera, para ser sincero. Esperemos que la próxima sea mejor”, expresó Longa después de su competencia. Además, aseguró que la pulsera le trajo suerte y que corrió con ella puesta: “Siempre las cosas que me regalan me las dejo. Eso se va a quedar conmigo hasta que se dañe”.

El colombiano también se tomó con humor la posibilidad de cambiar el atletismo por el fútbol y convertirse en jugador de Colón. Ante la pregunta sobre si aceptaría un llamado del entrenador del Sabalero, respondió entre risas: “Que me llame para firmar, que me voy”.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo? El protagonista es el atleta colombiano Ronal Longa.

¿Qué recibió Longa como regalo en los Juegos Suramericanos? Recibió una pulsera de Colón como regalo.

¿Cómo califica Longa su temporada? La califica como "muy buena" y la considera la mejor de su carrera.

¿Qué deporte menciona Longa en tono humorístico? Menciona el fútbol y la posibilidad de jugar para Colón.

¿Qué dijo Longa sobre la pulsera que recibió? Dijo que le trajo suerte y que siempre se queda con las cosas que le regalan.

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