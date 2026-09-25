El atleta colombiano que se hizo hincha de Colón por una pulsera: "Me trajo mucha suerte"

El atleta colombiano Ronal Longa volvió a ser protagonista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 por la pulsera de Colón que recibió de regalo estos días. El deportista contó que nunca se quita las cosas que le obsequian y decidió conservarla.

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??? RONAL LONGA, EL NUEVO SABALERO: CORRIÓ EL 4X100 CON LA PULSERA DE COLÓN Y GANÓ EL ORO



Ronal Longa se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El velocista colombiano, volvió a ser noticia este viernes. pic.twitter.com/xJeUI9oB9F — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 25, 2026

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“Fue una temporada muy buena, creo que ha sido la mejor de mi carrera, para ser sincero. Esperemos que la próxima sea mejor”, expresó Longa después de su competencia. Además, aseguró que la pulsera le trajo suerte y que corrió con ella puesta: “Siempre las cosas que me regalan me las dejo. Eso se va a quedar conmigo hasta que se dañe”.

El colombiano también se tomó con humor la posibilidad de cambiar el atletismo por el fútbol y convertirse en jugador de Colón. Ante la pregunta sobre si aceptaría un llamado del entrenador del Sabalero, respondió entre risas: “Que me llame para firmar, que me voy”.