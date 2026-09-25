Xi y Trump conmemoran la histórica alianza entre China y EE. UU. en la II Guerra Mundial

Buenos Aires, 24 septiembre (NA) -- Más de 80 años después de que las fuerzas chinas y estadounidenses lucharan lado a lado contra la agresión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, ese legado de lucha compartida cobró relevancia en Washington, cuando los líderes de los dos países rindieron homenaje al vínculo forjado durante la guerra.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, daba la bienvenida al presidente de China, Xi Jinping en la Casa Blanca, la sombra de la historia de los tiempos de guerra dio lugar a los recuerdos compartidos, cuando Xi evocó cómo alguna vez los dos pueblos avanzaron hombro con hombro contra la agresión fascista.

Al referirse a un legado histórico compartido, Xi reflexionó sobre los profundos vínculos forjados durante la época de guerra, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

"Durante la Segunda Guerra Mundial, chinos y estadounidenses lucharon hombro con hombro contra la agresión fascista. El pueblo chino nunca ha olvidado esa parte de la historia, ni tampoco lo ha olvidado el pueblo estadounidense", indicó Xi.

Por su parte, Trump revivió el recuerdo compartido de tiempos de guerra al rememorar la historia de cómo Estados Unidos y China lucharon lado a lado como aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

"A lo largo de la historia, la búsqueda de esos intereses comunes ha conectado a nuestros pueblos a través de vastos océanos, de esas grandes y enormes distancias y de muchas diferencias, e incluso nos convirtió en aliados durante la Segunda Guerra Mundial", expresó.

Elogio de Trump a los Tigres Voladores

Trump elogió a los Tigres Voladores, conocidos oficialmente como el Grupo de Voluntarios Estadounidenses de la Fuerza Aérea China, por la valentía de esos pilotos estadounidenses durante su combate conjunto con soldados y civiles chinos contra la invasión japonesa.

Trump señaló que "fue el encuentro de los Marines de Estados Unidos con el pueblo chino lo que inspiró a los Marines a adoptar una frase china que aún utilizan actualmente, ‘gung ho’".

"Los Marines la usan como una expresión de gran entusiasmo, pero en chino significa literalmente ‘trabajar juntos’", agregó Trump.

El término "gung ho" se originó en el movimiento de las Cooperativas Industriales Chinas, también conocido como el movimiento "Gung Ho", lanzado a finales de la década de 1930 para apoyar el esfuerzo de guerra de China.

"Así como nuestros pueblos trabajaron juntos para ganar esa guerra, el presidente Xi y yo continuaremos trabajando juntos para forjar un futuro mejor para nuestras dos naciones", añadió.

En una cena de Estado ofrecida por Trump la noche del jueves, Xi se tomó un momento para relatar la historia de la Ruta de la Joroba.

Al rescate de los pilotos estadounidenses

"Hace más de 80 años, los pueblos chino y estadounidense estuvieron hombro con hombro en la lucha contra los agresores militaristas japoneses. Juntos abrimos la famosa ruta aérea de La Joroba sobre los Himalayas. Durante la Guerra de Resistencia Contra la Agresión Japonesa, soldados y civiles chinos rescataron a cientos de pilotos estadounidenses a costa de cientos de miles de vidas chinas", comentó Xi.

Los Tigres Voladores ayudaron a abrir y salvaguardar la Ruta de La Joroba, un corredor aéreo vital sobre los Himalayas que se convirtió en una línea de vida en tiempos de guerra para China.

De 1942 a 1945, la ruta sirvió como un canal clave para los suministros aliados en apoyo a la resistencia de China contra la agresión japonesa.

Este énfasis en la alianza en tiempos de guerra se produjo inmediatamente después de la reunión que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sostuvo con Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York dos días antes.

Agencia NA