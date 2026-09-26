Meta presenta sus innovadoras gafas inteligentes en el evento Meta Connect 2026

En el marco del Meta Connect 2026, se evidenció la fuerte apuesta de Meta por sus nuevas gafas inteligentes, que se convirtieron en un elemento omnipresente durante el evento. Tanto el personal de la empresa como los numerosos influencers presentes lucieron las gafas, que formaron parte central de las demostraciones ofrecidas.

Entre los productos más destacados, se presentaron unas gafas de audio que aún no han sido lanzadas al mercado. Este nuevo dispositivo surge tras las controversias sobre la privacidad generadas por las versiones anteriores, que contaban con cámara. Las nuevas gafas, equipadas con seis micrófonos pero sin cámara, buscan aliviar las preocupaciones sobre la vigilancia no consentida.

Una de las características más atractivas de estas gafas es su ligereza y comodidad, lo que permite a los usuarios disfrutar de música y realizar llamadas telefónicas sin necesidad de usar auriculares. Además, se integran con Muse, el asistente personal de Meta, permitiendo a los usuarios interactuar con el dispositivo mediante comandos de voz.

Durante el evento, se destacó que los usuarios podrán personalizar su experiencia con Muse, eligiendo entre una variedad de avatares digitales que representarán al asistente. Esta integración, aunque aún no está disponible para el público, promete facilitar la gestión de tareas digitales mientras los usuarios realizan otras actividades.

La experiencia de uso de las gafas fue interesante. Un miembro del equipo de investigación de Meta explicó que las gafas habían estado en desarrollo durante aproximadamente cinco años y mencionó que su precio de venta podría ser un factor decisivo: mientras que muchos audífonos pueden costar hasta 1.600 dólares, estas gafas se ofrecerán a 150 dólares.

En una prueba práctica, los asistentes fueron invitados a experimentar con las gafas en un entorno simulado para personas con pérdida auditiva. Los dispositivos amplifican la voz de la persona con la que se habla, permitiendo a los usuarios elegir entre un modo de enfoque o uno omnidireccional, dependiendo de sus necesidades.

En cuanto a la visión de Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, quedó claro que considera que las gafas inteligentes son el futuro. Sin embargo, a pesar del entusiasmo en el evento, el mercado de las gafas inteligentes todavía enfrenta desafíos para establecerse de manera sólida.

Finalmente, la gran pregunta que queda es si el resto del mundo seguirá esta tendencia, y si Meta logrará posicionar sus gafas como un producto esencial en la vida cotidiana de los usuarios.