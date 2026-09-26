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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este sábado 26 de septiembre

Este sábado 26 de septiembre, Tucumán presentará un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 14° y 35°. La humedad será del 53% y el viento soplará a 4 m/s.

26/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 22°. La humedad se encuentra en un 53%, lo que genera un ambiente agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 4 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 26 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 35°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad y el viento se mantendrán en los niveles actuales, lo que contribuirá a un clima agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán mostrará variaciones. Para el domingo 27 de septiembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 37° con algunas nubes. El lunes 28 de septiembre, la mínima será de 23° y la máxima de 35°, con probabilidad de lluvias moderadas. El martes 29 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 23°, también con lluvias moderadas. Para el miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 1 de octubre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 27° con algunas nubes dispersas.

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