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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 26 de septiembre

Este sábado 26 de septiembre, Mendoza presentará un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 16° y 26°. La humedad será del 30% y el viento soplará a 3 m/s.

26/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre

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El clima en Mendoza para este sábado 26 de septiembre se anticipa mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 16° y 26°, brindando un ambiente agradable durante el día.

En cuanto a las condiciones actuales, el cielo se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 18°, lo que indica un clima confortable. La humedad se mantiene en un 30%, lo que contribuye a un ambiente seco y fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste.

Para el día de hoy, se espera una mínima de 16° y una máxima de 26°. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado promete un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el domingo 27 de septiembre las temperaturas oscilarán entre 18° y 28°, manteniendo el cielo despejado. Sin embargo, a partir del lunes 28, se prevén lluvias ligeras con temperaturas que variarán entre 16° y 19°. El martes 29, las temperaturas descenderán aún más, con mínimas de 12° y máximas de 17°. Finalmente, el miércoles 30 se espera un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 22°.

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