Clima en Salta: cómo estará el tiempo este sábado 26 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 54% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1011 hPa.

El clima hoy sábado 26 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 34°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad se mantendrá en un 54%, y el viento continuará soplando a una velocidad de 3 m/s. La visibilidad será óptima, alcanzando los 10000 metros.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán variaciones en el clima. Para el domingo 27 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 36°, con cielo despejado. El lunes 28 de septiembre, la situación cambiará con lluvias moderadas, donde se prevé una mínima de 21° y una máxima de 35°. El martes 29 de septiembre, las lluvias continuarán, con temperaturas que oscilarán entre 14° y 21°. Para el miércoles 30 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 23°, con cielo despejado.