Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 26 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas y la temperatura actual es de 19°. La sensación térmica se sitúa en 19°, con una humedad del 49%. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 26 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad y la visibilidad se mantendrán estables a lo largo del día, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el domingo 27 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 20°, con lluvias moderadas. El lunes 28 de septiembre, la temperatura oscilará entre 15° y 18°, con lluvias ligeras. El martes 29 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 17°, con lluvias moderadas. Para el miércoles 30 de septiembre, se prevé un leve descenso, con mínimas de 10° y máximas de 17°, y un cielo con pocas nubes. Finalmente, el jueves 1 de octubre, la temperatura mínima será de 10° y la máxima de 15°, con nubes dispersas.