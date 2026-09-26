Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este sábado 26 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra con pocas nubes, la temperatura actual es de 22° y la sensación térmica es de 22°. La humedad es del 58% y la visibilidad alcanza los 10000 m. El viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 26 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 18° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en torno al 58%, lo que generará una sensación térmica agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán cambios en el clima. El domingo, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 27° con lluvias moderadas. El lunes, la mínima será de 20° y la máxima de 28° con lluvias ligeras. Para el martes, se espera una mínima de 15° y una máxima de 20° con lluvias ligeras. El miércoles, la temperatura mínima descenderá a 10° y la máxima alcanzará los 22° con nubes cubiertas. Finalmente, el jueves, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 25° con cielo despejado.