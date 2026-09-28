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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.

El sorteo número 5479 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el lunes 28 de septiembre a las 12:00, destacando el número 1104, que representa "A primera (La Cama)".

28/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5479 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1104, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cama).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1104
2° 4772
3° 3758
4° 5656
5° 3105
6° 5722
7° 0478
8° 7683
9° 7645
10° 0061
11° 5927
12° 4600
13° 9957
14° 0441
15° 8376
16° 1110
17° 8611
18° 7962
19° 0678
20° 9369

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5479 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 28 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador fue 1104, que representa "A primera (La Cama)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar el resultado?
Los resultados están disponibles en la página de la Quiniela.

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