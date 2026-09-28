Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy lunes 28 de septiembre.

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El sorteo número 5479 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el lunes 28 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 1104, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cama).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1104

2° 4772

3° 3758

4° 5656

5° 3105

6° 5722

7° 0478

8° 7683

9° 7645

10° 0061

11° 5927

12° 4600

13° 9957

14° 0441

15° 8376

16° 1110

17° 8611

18° 7962

19° 0678

20° 9369