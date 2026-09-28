Peak XV aumenta a $5M inversión semilla y presenta nueva cohorte de 18 startups

Peak XV Partners, una de las principales firmas de capital de riesgo que invierte en mercados como India y el sudeste asiático, incrementó el límite de inversión por startup a través de su plataforma de inversión en etapa inicial, Surge, al presentar una nueva cohorte de 18 empresas.

Al menos tres de las compañías en esta cohorte ya habían recaudado fondos externos antes de unirse a Surge, en algunos casos de Peak XV mismo.

La nueva agrupación, llamada Surge 12, es la primera en operar bajo el nuevo límite de inversión de hasta $5 millones por empresa, aumentando desde los $3 millones previos. La firma invirtió más de $50 millones en esta cohorte, que ha recaudado más de $90 millones en financiación semilla, según Peak XV. La inversión media por compañía también ha aumentado, aunque la firma no reveló la cifra exacta.

El director general de Peak XV, Rajan Anandan, comentó en una entrevista que "el umbral para levantar una Serie A ha aumentado significativamente". Añadió que la firma también está viendo un incremento en empresas que requieren más capital, particularmente en deeptech, que están levantando rondas más grandes en la etapa semilla.

Con cada cohorte, Surge se ha vuelto más global, según Anandan, quien indicó que el último grupo abarca fundadores y empresas desde San Francisco hasta Sídney. Solo cinco de las 18 startups en Surge 12 están enfocadas en el mercado indio, mientras que más de la mitad de las empresas están basadas en India. Las restantes 13 apuntan a mercados globales, lo que resalta la diferencia entre dónde se construyen las empresas y dónde esperan encontrar clientes.

Desde su lanzamiento en 2019, cuando Peak XV operaba como Sequoia Capital India y sudeste asiático, Surge ha respaldado a más de 180 startups fundadas por emprendedores de más de 18 nacionalidades. Peak XV afirma que las 10 principales empresas surgidas de estas cohortes generan más de $1 mil millones en ingresos anuales combinados.

Anandan describió Surge como una de las formas en que Peak XV invierte en la etapa semilla, junto a su inversión semilla estándar, mientras la firma sigue siendo inversora a medida que las empresas avanzan a rondas de financiación posteriores. Los fundadores que respalda típicamente incluyen a emprendedores repetidos, operadores experimentados y fundadores técnicos altamente especializados, dijo, con aproximadamente el 50% al 60% de una cohorte típica compuesta por personas que provienen de roles operativos en empresas tecnológicas establecidas.

La cohorte Surge 12

Alma — fundada por Nischith Shadagopan M N y Vinod Ganesan — está construyendo una plataforma de computación personal enfocada en hacer el uso de computadoras más rápido y asequible. Sus fundadores trabajaron previamente en Microsoft Research y fueron ingenieros fundadores en Sarvam AI, una startup de Bengaluru que desarrolla modelos de IA para idiomas indios.

August AI — fundada por Anuruddh Mishra, un exalumno de IIT-BHU que comenzó la empresa en 2022 después de un diagnóstico médico erróneo personal — proporciona una plataforma de atención médica que combina IA con atención liderada por médicos, alcanzando a más de 9 millones de usuarios en 160 países.

Ditto — fundada por los estudiantes de UC Berkeley Allen Wang y Eric Liu — actúa como un matchmaker de citas basado en IA dentro de iMessage, ayudando a los estudiantes universitarios a convertir presentaciones digitales en conexiones en persona. (TechCrunch escribió más sobre esto el mes pasado.) La compañía ya había recaudado $9.2 millones en una ronda semilla liderada por Peak XV anunciada a principios de este año.

GameStock — fundada por Antoine Mistico, Easton Dana y Vivek Indlebele Narasimha Prasad — lleva mecánicas de competencia a los mercados financieros, convirtiendo la inversión y el comercio en una experiencia más competitiva. Mistico es un fundador en su segunda ocasión y exjugador profesional de béisbol.

HiLoop — fundada por Jad Ghalayini, Karan Brar y Thomas Boser — ayuda a las empresas de IA a adaptar modelos de propósito general para aplicaciones específicas utilizando su plataforma de post-entrenamiento. Su equipo fundador incluye a exingenieros de Reducto y a un doctorado en informática de Cambridge que completó su doctorado a los 24 años.

Hoola Health — fundada por Deeksha Senguttuva — se centra en el cuidado de niños y sus familias, proporcionando consultas, vacunaciones, medicamentos, diagnósticos, terapia de desarrollo y servicios dentales en una sola plataforma. Senguttuvan creció en el ámbito de la salud, ya que su familia construyó y operó un grupo hospitalario.

Kello — fundada por Mona Gandhi y Subramanya Jingade — está construyendo una plataforma de descubrimiento de talento impulsada por IA, enfocándose en identificar el potencial y la trayectoria de un candidato en lugar de depender principalmente de credenciales convencionales. Gandhi afirma que fue la primera ingeniera mujer de Airbnb y previamente fundó Upraised, mientras que Jingade cofundó AmbitionBox.

Kindling — fundada por Adam Miller y Sachin Shah — está construyendo lo que llama un "sistema operativo de narración" para startups tecnológicas, utilizando IA para ayudar a las empresas a desarrollar y producir sus comunicaciones y contenido.

Puralink — fundada por Harrison Crowe-Maxwell, Shyeon Delnawaz y Thien "Long" Tran — desarrolla robots autónomos que pueden navegar por redes de tuberías subterráneas. Crowe-Maxwell ha estado construyendo robots desde la infancia y convirtió la investigación universitaria en la tecnología de conducción patentada detrás de la startup.

Reinforce Labs — fundada por Anish Das Sarma — está desarrollando herramientas para evaluar, red-team y remediar sistemas de IA empresariales. Sarma fundó previamente una empresa adquirida por Airbnb y luego se desempeñó como director en Google, donde lideró equipos de IA y aprendizaje automático.

Riffle — fundada por Anurag Choudhary y deo — está construyendo una plataforma basada en navegador donde los músicos pueden crear, colaborar y compartir música, reduciendo la necesidad de moverse entre herramientas separadas durante el proceso creativo.

Rosella — fundada por Chris Dwyer y Sean Stuart — está construyendo una correduría de seguros comerciales nativa de IA para empresas estadounidenses, utilizando IA para automatizar partes del proceso tradicionalmente manual de encontrar y colocar seguros comerciales. Rosella recaudó aproximadamente $2.5 millones en una ronda de pre-semilla liderada por Peak XV y Intact Private Capital a principios de este año.

Tribe Money — fundada por Himanshu Arora y Nikhil Shanker — ofrece una plataforma de finanzas personales impulsada por IA que ayuda a los usuarios a rastrear su dinero, investigar inversiones y tomar decisiones de inversión.

ULOOK — fundada por Adheesh Boratkar y Siddhesh Ravindra Naik — está construyendo sistemas satelitales autónomos para detección de radiofrecuencia e inteligencia de espectro, apuntando a clientes a nivel global. Sus fundadores han trabajado en más de 12 misiones satelitales. La compañía ya había recaudado aproximadamente $2.3 millones en financiación semilla de growX Ventures y InfoEdge Ventures antes de unirse a Surge.

Wingit — fundada por Nikunj Kothari y Saksham Khandelwal — está construyendo una plataforma de belleza dirigida al creciente mercado de consumidores premium de India, enfocándose en cómo los consumidores descubren y compran productos de belleza de gama alta.

Otras tres startups de la cohorte aún no han revelado públicamente sus nombres o productos. Peak XV indicó que están trabajando en educación, IA aplicada y productos médicos.