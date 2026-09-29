FOTO: Fuego cruzado en el juicio por la muerte de Maradona: última declaración de los acusados

En una audiencia marcada por la tensión, cuatro de los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ofrecieron sus declaraciones finales. En el Tribunal de San Isidro, Leopoldo Luque reafirmó que la muerte del futbolista fue "un evento fortuito y súbito", mientras que Pedro Di Spagna lo acusó de ser "el responsable" de la salud de Maradona. Por su parte, Agustina Cosachov expresó su pesar, diciendo: "Hice lo mejor que pude".

La audiencia, que comenzó a las 11, se vio retrasada por la llegada tardía del juez Alberto Gaig. Los acusados que se presentaron fueron Carlos Díaz, Pedro Di Spagna, Nancy Edith Forlini, Mariano Perroni, Luque y Cosachov. El único ausente fue el enfermero Ricardo Omar Almirón.

Forlini tomó la palabra primero, detallando que tanto Luque como Cosachov eran los médicos encargados del tratamiento de Maradona. También mencionó el acta de externación de la Clínica Olivos, que indicaba la necesidad de contar con enfermería las 24 horas para el control de signos vitales durante su internación domiciliaria en Tigre.

Durante su testimonio, Forlini afirmó que la "responsabilidad" recaía en Cosachov y Luque, y expresó su angustia ante las imputaciones, asegurando que no tenía conflictos de interés con el paciente o su familia. Afirmó que su intención siempre fue actuar con el corazón y pidió apoyo divino en este proceso.

Por su parte, Di Spagna se defendió diciendo que su intención era contar su verdad y que no había trabajado para Swiss Medical en el momento del deceso de Maradona. Aclaró que, al llegar al domicilio del exjugador, no había documentación médica que respaldara la atención que debía recibir.

Di Spagna también subrayó que el único vínculo entre él, Maradona y los otros médicos era Forlini, y criticó que se le atribuyera responsabilidad en la salud del 'Diez'. En su defensa, destacó que siempre actuó de manera ética y que su conciencia estaba tranquila.

Luque defendió su accionar, negando que los "edemas" fueran signos de alarma y reiterando que siempre se preocupó por la salud de Maradona. Presentó evidencia de sus conversaciones con el jugador, argumentando que cuando se encontraba bien no lo contactaba, pero cuando estaba mal sí lo hacía.

Finalmente, Cosachov lamentó el fallecimiento de Maradona y defendió su tratamiento, asegurando que nunca firmó el acta de externación y que siempre estuvo comprometida con su salud. La psiquiatra recordó sus visitas al jugador y reafirmó que hizo todo lo posible por ayudarlo.

El juicio, que se encuentra en su fase final, se reanudará el próximo 8 de octubre con los alegatos de la fiscalía, que contará con un tiempo limitado para presentar sus argumentos. Se espera que las jornadas sean intensas y cruciales para determinar la responsabilidad de los acusados en el deceso de Maradona.