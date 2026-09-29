Antes de viajar a París, Milei invitó a inversores franceses a “llenarse los bolsillos” en Argentina

El presidente Javier Milei viajará este martes a París para encabezar una ronda de negocios organizada por el Gobierno y, antes de partir, envió un mensaje a los empresarios franceses interesados en invertir en Argentina.

“Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en Argentina”, afirmó Milei en una entrevista con el semanario francés Le Point.

El mandatario sostuvo que las inversiones extranjeras están protegidas por el derecho de propiedad y los contratos. “Porque protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos”, respondió cuando le preguntaron por qué las grandes compañías francesas deberían confiar en Argentina.

Luego, amplió su planteo: “Los inversores son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”.

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Críticas a la oposición

Durante la entrevista, Milei también cuestionó a los sectores opositores que critican el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por considerar que beneficia a las multinacionales y permite entregar recursos del país.

“Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos”, afirmó, tajante, el presidente.

Además, calificó de “brutos” a diputados y senadores opositores y lanzó una particular comparación: “Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar”.

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La agenda de Milei en París

Milei llegará a Francia para una visita oficial de tres días, durante la cual mantendrá un encuentro con el presidente Emmanuel Macron.

También participará de la “Argentina Week”, una actividad destinada a empresarios europeos en la que estarán presentes gobernadores aliados al Gobierno nacional.

En ese marco, el presidente buscará transmitir un mensaje orientado a atraer inversiones hacia Argentina y defender las condiciones que ofrece el país para las empresas extranjeras.