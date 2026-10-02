FOTO: Un joven se graba manejando a 140 km/h y choca contra un poste en Escobar

Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- Un joven se grabó mientras manejaba a 140 km/h en su camioneta Jeep Renegade en Escobar, cuando perdió el control e impactó contra un poste de luz. Horas más tarde, en un audio de WhatsApp, confesó que había estado bebiendo y consumiendo drogas.

El accidente, que pudo haber tenido consecuencias fatales, ocurrió el domingo 27 de septiembre, aunque las imágenes se difundieron recientemente. En el video, el joven, de 20 años, es visto conduciendo a alta velocidad en la intersección de las calles Boote y Jacarandá, en la zona de Loma Verde.

Las grabaciones muestran al conductor superando otros vehículos a 140 km/h, hasta que en una curva perdió el control y chocó contra el poste.

Se informó que el joven viajaba acompañado y ambos fueron trasladados al hospital provincial Enrique Erill para recibir atención médica, según lo indicado por el medio El Día de Escobar.

Los involucrados fueron identificados como Tomás Valentín Olcese (20), quien estaba al volante, y Santiago Enrique Sacavini (20), su acompañante.

Tras el incidente, el conductor envió un mensaje de voz donde relató lo sucedido: "Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto".

Olcese también mencionó que regresaban de un cumpleaños y que "estaba medio escabio" y que "había fumado un par de porros".

Las investigaciones del caso han sido asignadas a la UFI Nº5 del departamento judicial Zárate-Campana, bajo la dirección del fiscal Christian Carrasco, quien ha iniciado un proceso por lesiones culposas.