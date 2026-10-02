Un joven se graba manejando a 140 km/h y choca contra un poste en Escobar
El joven admitió horas después en un audio de WhatsApp que estaba borracho y bajo los efectos de las drogas.
FOTO: Un joven se graba manejando a 140 km/h y choca contra un poste en Escobar
Buenos Aires, 2 de octubre (NA) -- Un joven se grabó mientras manejaba a 140 km/h en su camioneta Jeep Renegade en Escobar, cuando perdió el control e impactó contra un poste de luz. Horas más tarde, en un audio de WhatsApp, confesó que había estado bebiendo y consumiendo drogas.
El accidente, que pudo haber tenido consecuencias fatales, ocurrió el domingo 27 de septiembre, aunque las imágenes se difundieron recientemente. En el video, el joven, de 20 años, es visto conduciendo a alta velocidad en la intersección de las calles Boote y Jacarandá, en la zona de Loma Verde.
Las grabaciones muestran al conductor superando otros vehículos a 140 km/h, hasta que en una curva perdió el control y chocó contra el poste.
Se informó que el joven viajaba acompañado y ambos fueron trasladados al hospital provincial Enrique Erill para recibir atención médica, según lo indicado por el medio El Día de Escobar.
Los involucrados fueron identificados como Tomás Valentín Olcese (20), quien estaba al volante, y Santiago Enrique Sacavini (20), su acompañante.
Tras el incidente, el conductor envió un mensaje de voz donde relató lo sucedido: "Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto".
Olcese también mencionó que regresaban de un cumpleaños y que "estaba medio escabio" y que "había fumado un par de porros".
Las investigaciones del caso han sido asignadas a la UFI Nº5 del departamento judicial Zárate-Campana, bajo la dirección del fiscal Christian Carrasco, quien ha iniciado un proceso por lesiones culposas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Escobar?
Un joven manejando a 140 km/h perdió el control de su vehículo y chocó contra un poste.
¿Quiénes están involucrados?
Los ocupantes son Tomás Valentín Olcese y Santiago Enrique Sacavini, ambos de 20 años.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar el domingo 27 de septiembre, aunque las imágenes se hicieron públicas recientemente.
¿Qué admitió el conductor?
En un audio de WhatsApp, el joven confesó que estaba borracho y bajo los efectos de drogas.
¿Qué acciones legales se tomaron?
El caso está siendo investigado por la UFI Nº5 del departamento judicial Zárate-Campana por lesiones culposas.
[Fuente: Noticias Argentinas]