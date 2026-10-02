Un empresario rosarino pisa fuerte en Vaca Muerta: "Está explotado"

Desde el Coloquio IDEA que se desarrolla en Mar del Plata, un empresario rosarino habló con Cadena 3 y contó cómo su compañía viene desarrollando proyectos vinculados a Vaca Muerta, la logística y la vivienda en Neuquén. Además, detalló las inversiones que ya realizó y las que proyecta para los próximos años.

Gino Zavanella, director de ZLT, explicó que la empresa trabaja desde hace más de siete años en Vaca Muerta y que pudo observar distintas etapas de desarrollo. “Vaca Muerta tuvo un quiebre: la pandemia. Hasta la pandemia tenía unas condiciones muy diferentes de la Vaca Muerta pospandemia”, señaló.

Según planteó, el desarrollo de la formación neuquina alcanzó una etapa de madurez. “Siempre digo que es un camino de ida. ¿Y cuándo va a explotar? Vaca Muerta está explotado, lo que pasa es que hay una brecha entre la expectativa y la realidad”, sostuvo.

Viviendas, parques industriales y logística

Zavanella puso como ejemplo a Añelo, una de las localidades más vinculadas con la actividad petrolera. “Cuando nosotros fuimos en Añelo en 2022, vivían 8.000 personas. Hoy viven 16.000. Trabajan 40.000 personas por día”, detalló.

En ese crecimiento, el empresario remarcó que aparecen oportunidades para compañías de otras provincias. “Hay una oportunidad de trabajo muy importante y de desarrollo en Neuquén. ¿Cómo nos integramos las provincias? Nosotros podemos aportar nuestro know-how a esos lugares donde no hay desarrollo del talento que tenemos desarrollado hace muchos años en la Región Centro”, explicó.

FOTO: Gino Zavanella, director de ZLT junto a Hernán Funes.

En cuanto a los proyectos de ZLT, señaló que una de las primeras necesidades es la vivienda para trabajadores de petroleras y mineras. La empresa desarrolla además parques industriales y logísticos destinados a compañías que necesitan instalar bases cerca de sus operaciones.

En números, mencionó un complejo de 170 viviendas, con una inversión de alrededor de 20 millones de dólares desde 2022. También destacó un parque industrial privado de 35 hectáreas, con una inversión directa superior a 10 millones de dólares y que podría generar más de 150 millones de dólares adicionales a partir de las bases operativas que se instalarán allí.

El acuerdo con Mercado Libre

El empresario también confirmó que ZLT tiene un acuerdo con Mercado Libre para desarrollar centros logísticos en distintas provincias. “Somos una empresa que tiene el basamento en Rosario y estamos operando en siete provincias. Somos una empresa muy federal”, afirmó.

FOTO: Gino Zavanella desde Coloquio IDEA.

Precisó que ya trabajan en centros logísticos para la compañía en Gualeguaychú, Mendoza y San Juan, además de otros proyectos que todavía no fueron anunciados. “Nosotros armamos el centro logístico, se lo dejamos con el Wi-Fi puesto para que la gente vaya a trabajar”, explicó.

Por último, al ser consultado sobre las oportunidades para las nuevas generaciones, Zavanella destacó la capacidad de adaptación. “El diferencial no va a ser estudiar una carrera, va a ser tener la mente lo suficientemente abierta y poder empatizar y liderar a las personas”, afirmó. Para el empresario, aprender, desaprender y vincularse con otros serán habilidades cada vez más importantes en un mundo atravesado por cambios tecnológicos.

Entrevista de Hernán Funes.