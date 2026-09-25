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Mejora el bebé internado por fractura de cráneo y cocaína en sangre: pasó a sala intermedia

El lactante de 28 días respira por sus propios medios y no presenta daño ocular. Los padres siguen detenidos y el fiscal Paygés descartó la participación de terceros.

25/09/2026 | 08:25Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Hospital de Niños de Córdoba.

FOTO: Hospital de Niños de Córdoba.

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  1.

    Audio. Evoluciona el bebé internado por traumatismo de cráneo y cocaína en sangre: pasó a sala intermedia

    Radioinforme 3

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Un importante avance médico trae alivio tras el dramático caso del bebé de solo 28 días que fue internado la semana pasada por graves lesiones y presencia de estupefacientes en su organismo. 

El pequeño mostró una notable evolución clínica en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde se le retiró la asistencia respiratoria de oxígeno y se dispuso su traslado a una sala de cuidados intermedios.

El fiscal de la causa, Francisco Paygés, confirmó que las pericias médicas descartaron daño ocular y ratificaron que el lactante conserva actividad craneal tras la fractura sufrida. 

Si bien restan concretar estudios neurológicos complejos cuando se estabilice por completo, la criatura evoluciona favorablemente luego de haber ingresado en estado crítico con traumatismo y fractura de cráneo, quebradura en un homóplato y restos de cocaína en sangre tras pasar por el Hospital Iturraspe de San Francisco y el Neonatal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el plano judicial, los padres de la víctima, de 26 y 33 años, continúan detenidos y serán sometidos a declaración indagatoria durante la próxima semana, una vez que la fiscalía cuente con un informe definitivo sobre el estado de salud del lactante. 

Paygés precisó que descarta nuevas detenciones al no existir sospechas de la intervención de terceros en los hechos.

En tanto, las evaluaciones realizadas por los equipos técnicos de la fiscalía sobre el entorno familiar descartaron que los otros dos hermanitos hayan sufrido episodios de violencia. 

Por este motivo, la guarda de los menores se mantendrá bajo la responsabilidad de la abuela mientras avanza el proceso instructorio.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el bebé? Un bebé de 28 días fue internado por lesiones y estupefacientes, pero muestra evolución positiva.

¿Quién es el fiscal del caso? El fiscal es Francisco Paisman, quien supervisa la investigación y el estado del bebé.

¿Cuándo se realizarán más estudios? Los estudios neurológicos complejos se realizarán una vez que el bebé esté completamente estabilizado.

¿Dónde fue atendido el bebé inicialmente? El bebé fue atendido en el Hospital Iturraspe de San Francisco y luego en el Neonatal.

¿Por qué los padres están detenidos? Los padres, de 26 y 33 años, están detenidos y serán indagados debido a su implicación en el caso.

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