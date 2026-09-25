FOTO: San Juan: joven se hacía pasar por traductora y fue descubierta tras años de engaño

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) – Una joven que se hacía pasar por traductora de inglés y afirmaba trabajar con mineras en la provincia de San Juan se presentó ante la justicia por el delito de usurpación de títulos en calidad de autora, tras ser desenmascarada por su engaño que duró varios años.

La implicada, María Valentina Rampulla, en sus redes sociales se promocionaba como profesora bilingüe y trabajadora del sector minero, engañando a empresas y profesionales del rubro.

Rampulla mantuvo su farsa durante un extenso período y en su perfil de Linkedin afirmaba haber estudiado en la Universidad de San Juan y contar con experiencia en ferias mineras y vínculos internacionales en el área minera: "Cuento con gestión y dirección de proyectos educativos propios, como mi Instituto de Inglés VYF.English donde logro relacionarme con personas de todo el mundo".

"Me destaco por mi capacidad de ser proactiva, adaptación cultural, comunicación efectiva, buena predisposición y resolución de situaciones en tiempo real", era parte de lo que publicaba en sus redes.

Sin embargo, su engaño se desmoronó a mediados de junio de este año, cuando la secretaria de la comisión directiva del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes provincial denunció que la joven no poseía habilitación ni matrícula provincial obligatoria, según informó el medio Tiempo San Juan a la Agencia Noticias Argentinas.

La denuncia fue presentada ante la UFI Genérica, y la investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Pringles y el ayudante fiscal Rodrigo Herrera, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

En un corto lapso, la causa avanzó y la defensa de Rampulla, Franco Montes, optó por un acuerdo para evitar el juicio oral, que fue aceptado por la jueza Carolina Parra.

Como resultado, se determinó que deberá cumplir con 24 horas de tareas comunitarias en un plazo de tres meses en la municipalidad de Santa Lucía. Además, deberá pagar una indemnización de $200.000 a la Cruz Roja y se le prohíbe cualquier contacto con los miembros del Colegio de Traductores de la provincia.