Descubre la empanada de manzana: un postre fácil y delicioso en 30 minutos

La empanada de manzana se presenta como un postre rústico que destaca el dulzor natural de las manzanas, realzado por un toque de canela. Este bocado dulce, aunque poco convencional para una empanada, resulta irresistible y es perfecto para disfrutar con una taza de café. La preparación es rápida, ya que se puede realizar en apenas 30 minutos.

Para comenzar, es necesario reunir los ingredientes que se requieren para la receta, que está diseñada para seis personas. Se necesitarán cuatro manzanas, 50 gramos de azúcar moreno, 35 gramos de mantequilla, 15 gramos de harina de almendra, una cucharadita de canela molida, un huevo y masa de empanada.

La elaboración de la empanada es sencilla. Primero, se deben pelar las manzanas y retirar su parte central, cortándolas en cubos de tamaño medio. En una cazuela, se derritió la mantequilla, se agregaron las manzanas junto con el azúcar moreno y se cocinó a fuego medio durante 10 minutos. Luego, se incorporó la harina de almendra, se removió y se cocinó por cinco minutos más. Una vez cocidas, las manzanas se trasladaron a un bol y se dejaron enfriar un poco.

Mientras las manzanas se atemperaban, se extendió la masa de empanada sobre una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado. Es posible optar por una masa casera o comprarla en el supermercado. Para esta receta, se cortó la masa en círculos de diferentes tamaños, de modo que se puedan hacer empanadas redondas.

Una vez que la masa estuvo lista, se rellenó cada empanada con la mezcla de manzana, se cubrió con otra porción de masa y se sellaron los bordes con los dedos. Para dar un acabado dorado, se pincelaron con huevo batido. Antes de llevarlas al horno, se hizo un pequeño agujero en la parte central de cada empanada con un cuchillo.

Las empanadas se hornearon durante 15 minutos en un horno precalentado a 200ºC, hasta que adquirieron un color dorado y apetitoso.