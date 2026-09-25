Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 25 de septiembre
Las cotizaciones del dólar en Argentina para este viernes 25 de septiembre muestran diferencias notables entre los diversos tipos. Precios actualizados de oficial, blue y otros.
FOTO: Dólar
Este viernes 25 de septiembre, el tipo de cambio en Argentina presenta cifras variadas que reflejan las distintas realidades económicas que atraviesa el país. La **cotización del dólar oficial** se encuentra en 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Estos valores son fijados por el Banco Central de la República Argentina, siendo la referencia más segura y utilizada por quienes operan a través de entidades bancarias.
Por otro lado, el **dólar blue**, que es el que se opera de manera informal, exhibe una cotización más alta para este día. Su precio de compra es de 1.540 pesos y la venta se sitúa en 1.560 pesos. Esta diferencia de precios con respecto al dólar oficial suele ser un indicador de la creciente desconfianza en el sistema oficial y la preferencia de los ciudadanos por el mercado informal.
En cuanto a las operaciones en la **bolsa**, el dólar en este segmento se encuentra en una cotización de 1.539 pesos para la compra y 1.545,6 pesos para la venta. Este tipo de cambio se utiliza principalmente para operaciones de inversión y permite a los compradores adquirir dólares a través de bonos y acciones.
Otra opción que han comenzado a explorar los ahorristas es el **dólar contado con liquidación (CCL)**, que actualmente se encuentra en 1.612,5 pesos para la compra y 1.614,3 pesos para la venta. Este mecanismo permite convertir pesos a dólares y sacar esos dólares del país, una estrategia utilizada especialmente por aquellos que buscan proteger sus ahorros de la volatilidad del peso argentino.
No se puede dejar de mencionar el **dólar cripto**, que ha tenido un impacto relevante en los últimos meses. Su cotización hoy está en 1.605,68 pesos para la compra y 1.610,04 pesos para la venta, reflejando el uso de criptomonedas como una alternativa de inversión en un mercado en crisis.
Para aquellos que viajan o realizan compras internacionales, es fundamental tener en cuenta el **dólar tarjeta**, que alcanza un precio de 1.937 pesos para la compra y 2.002 pesos para la venta. Este tipo de cambio incluye impuestos adicionales que se aplican a las transacciones realizadas con tarjeta de crédito o débito en el exterior, sumando una carga extra a los gastos.
Cabe destacar que la fluctuación de estas cotizaciones responde a diversas causas, entre las que se encuentran la inflación, la oferta y demanda de dólares, y las expectativas económicas en el país. La situación política y las decisiones económicas del gobierno también juegan un papel crucial en la variabilidad de los tipos de cambio.
Lectura rápida
¿Qué tipo de cambio se maneja hoy?
El dólar oficial cotiza a 1.490 pesos de compra y 1.540 de venta.
¿Cuál es el valor del dólar blue?
Hoy el dólar blue tiene un precio de 1.540 pesos para la compra y 1.560 para la venta.
¿Qué es el dólar contado con liquidación?
Es un tipo de cambio que permite la conversión de pesos a dólares para ser enviados al exterior, cotizando a 1.612,5 pesos de compra y 1.614,3 de venta.
¿Cómo afecta el mercado a la cotización?
La oferta y la demanda de dólares, junto con factores políticos y económicos, influyen en la variación de todas las cotizaciones.
¿Cuál es el precio del dólar tarjeta?
El dólar tarjeta está en 1.937 pesos para la compra y 2.002 para la venta.