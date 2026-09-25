León XIV inicia su histórica visita a Francia para abordar temas clave
Es la primera visita de un Sumo Pontífice a este país europeo en 18 años.
FOTO: El Papa llegó a París.
Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- El papa León XIV arribó este viernes a Francia, marcando el comienzo de una visita de cuatro días, en la que se abordarán temas de gran relevancia como los desafíos de la inteligencia artificial, la eutanasia y las agresiones sexuales dentro de la Iglesia, según informaron fuentes del Vaticano y medios internacionales.
Agencia NA
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Lectura rápida
¿Quién llegó a Francia?
El papa León XIV llegó a Francia para una visita histórica.
¿Cuándo inició la visita?
La visita comenzó el viernes 25 de septiembre de 2026.
¿Cuánto durará la visita?
La visita del Papa a Francia tendrá una duración de cuatro días.
¿Qué temas se abordarán?
Se tratarán temas como la inteligencia artificial, la eutanasia y agresiones sexuales en la Iglesia.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última visita papal?
Han pasado 18 años desde la última visita de un Sumo Pontífice a Francia.
[Fuente: Noticias Argentinas]