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León XIV inicia su histórica visita a Francia para abordar temas clave

Es la primera visita de un Sumo Pontífice a este país europeo en 18 años.

25/09/2026 | 08:01Redacción Cadena 3

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El Papa llegó a París.

FOTO: El Papa llegó a París.

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Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- El papa León XIV arribó este viernes a Francia, marcando el comienzo de una visita de cuatro días, en la que se abordarán temas de gran relevancia como los desafíos de la inteligencia artificial, la eutanasia y las agresiones sexuales dentro de la Iglesia, según informaron fuentes del Vaticano y medios internacionales.

Agencia NA

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Lectura rápida

¿Quién llegó a Francia?
El papa León XIV llegó a Francia para una visita histórica.

¿Cuándo inició la visita?
La visita comenzó el viernes 25 de septiembre de 2026.

¿Cuánto durará la visita?
La visita del Papa a Francia tendrá una duración de cuatro días.

¿Qué temas se abordarán?
Se tratarán temas como la inteligencia artificial, la eutanasia y agresiones sexuales en la Iglesia.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última visita papal?
Han pasado 18 años desde la última visita de un Sumo Pontífice a Francia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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