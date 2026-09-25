El gobierno de Trump restringe acciones contra el racismo sistémico en escuelas estadounidenses

WASHINGTON (AP) — Durante décadas, un principio clave sustentó la aplicación de los derechos civiles en las escuelas estadounidenses: no toda la discriminación era intencionada. Se entendía que, aunque una política escolar se redactara sin un sesgo racial manifiesto, podía perjudicar injustamente a un grupo de estudiantes frente a otro. Este concepto se conoce como racismo sistémico, y gobiernos republicanos y demócratas coincidían en que las escuelas y universidades que recibían fondos federales tenían la obligación de abordarlo.

Pero en la era de Donald Trump eso ya no ocurre. Una tras otra, su gobierno ha limitado los recursos que las escuelas pueden usar para enfrentar la injusticia racial sistémica. Este verano, el Departamento de Educación derogó una normativa que permitía a las escuelas medir la posible discriminación comparando resultados entre razas, como la distribución racial del alumnado en clases avanzadas. Luego emitió una carta a los centros estadounidenses en la que subrayó que es ilegal considerar la raza al elaborar políticas disciplinarias, incluso si un grupo racial en particular termina siendo suspendido o expulsado con mayor frecuencia.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de Trump se ha desentendido en muchos casos de desegregación escolar. En un comunicado el jueves, se jactó de haber cerrado, a través de los tribunales, más de 50 casos de desegregación desde que Trump asumió la presidencia y de tener en marcha mociones para desestimar muchos otros casos. Gobiernos previos habían utilizado estos casos en tribunales federales para exigir responsabilidades a las escuelas cuando los estudiantes no blancos tenían peores resultados que los blancos: altas tasas de medidas disciplinarias, peores instalaciones escolares o un menor acceso a actividades extracurriculares y cursos avanzados.

Mientras el primer gobierno comandado por Trump restó prioridad a la aplicación de la justicia racial, el actual ha ido mucho más allá amenazado con castigar a los centros por cualquier consideración de la raza en sus políticas y prácticas. Para la Casa Blanca, la práctica de examinar resultados distintos para determinados grupos de estudiantes —a veces conocida como "impacto dispar"— era en sí misma una forma de discriminación racial.

"Los gobiernos de Obama y Biden convirtieron el impacto dispar en un arma al coaccionar de hecho a las escuelas para que disciplinaran a los estudiantes de manera diferente según la raza, con el fin de diseñar resultados disciplinarios equitativos entre grupos raciales", señaló el portavoz del Departamento de Educación, Sabin Sidney. "Estas prácticas, lamentablemente, llevaron a aulas inseguras y socavaron el aprendizaje de los estudiantes".

Los críticos temen que la acción gubernamental facilite que se cometa discriminación racial con impunidad. "Cuando hablan de devolver (el poder) a los estados y de hacer grande a Estados Unidos otra vez, están hablando de volver a como era antes de 1954", cuando la segregación escolar era legal, sostuvo el representante demócrata por Virginia Bobby Scott.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el gobierno ha puesto la disciplina escolar en su punto de mira. El presidente firmó en mayo de 2025 una orden ejecutiva que ordenaba a las agencias federales dejar de buscar el "impacto desigual", es decir, las políticas que parecen neutrales pero que terminan afectando de manera desproporcionada a un grupo frente a otro. Esas políticas se examinaban por posible discriminación, independientemente de su intención.

En el ámbito educativo, ese análisis se había aplicado con mayor frecuencia a la disciplina escolar, especialmente a la expulsión de estudiantes del aula, bien mediante suspensiones, expulsiones o derivaciones a las fuerzas del orden. Durante mucho tiempo, los datos federales y estatales mostraron que los estudiantes de color, en particular los negros, tienen más probabilidades que sus compañeros de ser expulsados del aula por infracciones similares. Las pesquisas muestran que los alumnos suspendidos tienen más probabilidades de desvincularse de la escuela y de obtener peores resultados académicos.

En 2021, el Departamento de Educación comenzó a investigar una queja que alegaba que, en las escuelas públicas de Denver, los alumnos varones negros con discapacidad estaban siendo apartados del aula de manera desproporcionada. El avance del caso se detuvo luego de que Trump asumió el cargo en 2025. Los activistas también presentaron la queja ante las autoridades estatales, que detectaron incumplimientos de las leyes de derechos civiles y ordenaron al distrito que impusiera una nueva formación. Mientras, las familias no han recibido ninguna respuesta del Departamento de Educación federal. Este silencio da vía libre a los distritos escolares para seguir actuando como siempre, señaló Pam Bisceglia, directora ejecutiva de Advocacy Denver, el colectivo que presentó las quejas.

"Me gustaría decir que hemos superado esto y que las comunidades marginadas disfrutan de las mismas protecciones. Pero vemos que, de hecho, eso no es cierto", manifestó.

Durante la primera presidencia de Trump, el Departamento de Educación continuó investigando y resolviendo casos de discriminación racial contra minorías en las aulas. En 2018, Educación alcanzó un acuerdo con las escuelas públicas de Durham, Carolina del Norte, tras examinar si las políticas disciplinarias del distrito, o sus efectos, eran discriminatorios por motivos raciales. La investigación determinó que a los alumnos negros se les imponían de manera desproporcionada suspensiones fuera del centro, especialmente en casos que implicaban decisiones subjetivas sobre cuestiones como la desobediencia.

Durante un tiempo, Jovonia Lewis, una madre que formó parte de la junta escolar de Durham, recibía constantemente llamadas por la expulsión de su hijo del aula. Le decían que no podía estar quieto. Pero el acuerdo federal ayudó a los padres negros a ver que las experiencias de sus hijos no eran casos aislados, explicó. "Sabíamos que a nuestros hijos los trataban de manera diferente, pero estos datos nos dieron fuerza", comentó Lewis. La investigación tuvo un impacto significativo en Durham, recordó. El distrito adoptó un nuevo código de conducta estudiantil y creó una oficina de asuntos de equidad.

Con las nuevas directrices de la Casa Blanca, es poco probable que las autoridades federales asuman casos similares. "El gobierno federal ha optado por cerrar los ojos a esa forma de entender la discriminación", dijo Catherine Lhamon, quien supervisó los derechos civiles en materia de educación en las presidencias de Obama y Biden.

El impacto de los cambios del gobierno perdurará más allá de la presidencia de Trump, advirtió Johnathan Smith, exabogado de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia y director gerente del National Center for Youth Law. Una vez que se cambian reglas y regulaciones, los esfuerzos futuros por investigar derechos civiles podrían quedar varados en los tribunales. "Están construyendo una infraestructura que dice 'No solo estamos desmantelando estas estructuras, sino que estamos creando obstáculos para que sea muy difícil que cualquier administración futura cambie de rumbo'", expresó Smith.

En todo el sur del país, el Departamento de Justicia se ha mostrado interesado en cerrar casos de desegregación escolar ordenada por tribunales, argumentando que las órdenes de hace décadas están desactualizadas. Pero abogados de derechos civiles sostienen que el impacto de la segregación todavía se siente hoy. Los tribunales han sostenido durante mucho tiempo que el paso del tiempo no basta para dictaminar que la discriminación ha desaparecido, señaló Kelly Gardner, subdirectora de litigios del NAACP Legal Defense Fund. Para quedar exentos de una orden de desegregación, los centros han tenido que demostrar que han eliminado, en la medida de lo posible, los efectos persistentes de la segregación. Eso puede implicar desde evaluar la oferta de actividades extracurriculares, a los niveles de financiamiento y el estado de las instalaciones escolares.

Ahora, el Departamento de Justicia está interviniendo para cerrar casos, a menudo sin tomar en cuenta esas consideraciones, afirmó Gardner. En enero, un tribunal federal aceptó un pedido del Departamento de Justicia y de la junta escolar de la parroquia de DeSoto, Luisiana, para eximir al pequeño distrito de su orden de desegregación. En virtud de la normativa, el distrito había permitido a los estudiantes cambiarse de escuelas racialmente aisladas, proporcionándoles el transporte. Todavía en 2024, se empleó la orden para garantizar que esos alumnos tuvieran un acceso igualitario a actividades extracurriculares en sus nuevos centros. La secretaria de Justicia de Luisiana, la republicana Liz Murrill, elogió la decisión judicial por liberar al distrito de la supervisión federal. "Después de 60 años de litigio y control federal, los miembros electos de la junta escolar de DeSoto tienen ahora todas las competencias de su cargo, tal y como ha previsto nuestra Constitución", escribió Murrill en una publicación en redes sociales en aquel momento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.