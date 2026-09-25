Siete misiones internacionales supervisarán las elecciones en Brasil el 4 de octubre

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Kassio Nunes Marques, anunció la participación de siete misiones de observación electoral internacional que estarán presentes durante las elecciones del 4 de octubre. Estas misiones tienen como objetivo contribuir a la transparencia e integridad del proceso electoral y fortalecer la confianza del público en las elecciones de 2026, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

Entre los organismos que participarán se encuentran el Centro Carter, la Liga de Estados Árabes, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento del Mercosur (Parlasur), la Red de Órganos Jurisdiccionales y de Administración Electoral de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), la Unión Europea y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Además, el TSE recibirá a autoridades y expertos internacionales a través del Programa de Invitados Internacionales, diseñado para promover la transparencia y seguridad del sistema de votación electrónica.

Más de 158 millones de brasileños están convocados a votar en la primera vuelta, donde elegirán a su presidente, gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales. Durante la presentación de los preparativos, Nunes Marques subrayó la importancia de la "cola" electoral, una guía que permite a los votantes anotar los números de sus candidatos.

"Es fundamental que los votantes utilicen esta guía para que puedan votar con confianza y tranquilidad", afirmó el magistrado, recordando que este año se elegirán representantes para seis cargos, incluyendo dos escaños en el Senado.

Nunes Marques también hizo hincapié en que en las cabinas de votación estará prohibido el uso de dispositivos como teléfonos celulares, cámaras o cualquier equipo que pueda comprometer el secreto del voto, incluso si están apagados. Esta medida busca garantizar la integridad y la privacidad del proceso electoral, como se detalla en el informe de Xinhua.