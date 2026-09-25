Un taxi y un auto chocaron en San Juan y Buenos Aires

Un taxi y un Fiat Siena chocaron este viernes por la mañana en la esquina de San Juan y Buenos Aires, en pleno centro de Rosario. Como consecuencia del impacto, el taxi quedó detenido en medio de la calzada y sufrió daños importantes en la parte delantera, mientras que el Siena terminó estacionado sobre San Juan y posteriormente fue retirado del lugar.

El tránsito permaneció interrumpido sobre calle Buenos Aires, entre San Juan y San Luis, mientras efectivos de fuerzas federales trabajaban en el lugar y tomaban los datos del conductor del taxi. Además, los agentes colaboraban con la circulación vehicular y guiaban a los automovilistas y colectivos para evitar mayores demoras en una zona de intenso movimiento durante las primeras horas de la mañana.

En la esquina no hay semáforo y existe señalización de “Pare” en ambos sentidos de circulación. Por el momento, no estaba determinada la mecánica exacta del choque ni cuál de los dos vehículos tenía prioridad al momento del impacto. El Siena presentaba un golpe en la parte trasera, mientras que el taxi tenía daños prácticamente en toda la zona frontal.

La Policía recomendó evitar el sector mientras continuaban las tareas en la zona y desviar por calles alternativas. También se analizaba si alguno de los vehículos circulaba por San Juan, San Luis o Buenos Aires y si alguno de ellos estaba realizando un giro, un dato relevante para determinar la responsabilidad en el siniestro. Hasta el momento no se informaron personas heridas.

Informe de Fernando Carrafiello.