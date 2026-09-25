Incendio en barrio San Martín: el fuego destruyó una planta de pan rallado en una terraza

Un importante incendio se registró durante las primeras horas de este viernes en barrio San Martín, de la ciudad de Córdoba, luego de que tomara fuego una estructura metálica montada en la terraza de una vivienda donde funcionaba un emprendimiento de elaboración de pan rallado.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Tomás Guido al 300. Ante el rápido avance del fuego y de manera preventiva, ocho personas que residen en la propiedad se autoevacuaron por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos de la Policía de Córdoba, quienes desplegaron un operativo para sofocar el fuego y evitar que las llamas se propagaran al resto del inmueble.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El subcomisario Lucas Paz confirmó desde el lugar del hecho que no se registraron víctimas ni personas heridas, lamentándose únicamente daños materiales en la estructura afectada.

A raíz de los trabajos operativos y las tareas de remoción de escombros, el tránsito vehicular permanecía cortado de forma preventiva en la esquina de Tomas Guido y Juan Maciel.

Paralelamente, cuadrillas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) intervienen en el sector para evaluar los daños en las instalaciones eléctricas y restablecer el suministro en la zona.

Peritos de bomberos iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar la causa que originó el fuego.