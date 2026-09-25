FOTO: Funcionarios de Río Negro en la mira por uso indebido de tarjeta de combustible en viaje privado

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- El Ministerio Público Fiscal de Río Negro ha presentado cargos contra un funcionario de la Municipalidad de San Antonio Oeste, acusado de haber utilizado una tarjeta de combustible durante un viaje personal mientras se encontraba de licencia.

En la audiencia, el Fiscal Gustavo Arbues explicó que el incidente habría ocurrido entre el 20 y el 28 de diciembre del año pasado, periodo en el que el imputado habría usado sin autorización la tarjeta "YPF en Ruta", asignada a él por su cargo como jefe de Tránsito de la municipalidad.

Los hechos fueron clasificados como malversación de caudales públicos, según los artículos 45 y 260 del Código Penal, según informó el MPF provincial.

Para respaldar la acusación, el 24 de febrero de 2026, la Secretaría de Gobierno municipal presentó la denuncia, que fue ampliada el 20 de agosto. En esta ampliación se especificaron las funciones del imputado, la manera en que se utilizó el sistema y las circunstancias que llevaron a la detección de los consumos durante su licencia.

La denuncia indicó que la solicitud de comisión para viajar a Buenos Aires había sido previamente rechazada, y que el funcionario había sido advertido sobre la prohibición de utilizar la tarjeta. Además, se mencionó que los gastos fueron cubiertos por la Municipalidad.

Entre las pruebas presentadas se incluyen una nota dirigida a la Jefatura de Capital Humano, con detalles de fechas, lugares y horarios de las cargas de combustible; los tickets presentados por el imputado al regresar del viaje y la solicitud de licencia ante Recursos Humanos. También se presentó una planilla de gastos correspondiente al periodo del 20 al 29 de diciembre de 2025, con un total de $359.707,01.

La Fiscalía también aportó el organigrama municipal que demuestra la dependencia de la Jefatura de Tránsito respecto de la Secretaría de Gobierno, así como un informe del Registro de la Propiedad Automotor que confirma que el vehículo pertenece al imputado y su cónyuge, y la resolución de la Junta de Calificación y Disciplina que dispuso su cesantía tras el procedimiento administrativo.

La defensa del imputado, representada por los abogados Carlos Dvorzak y Adrián Zimmermann, se opuso a los cargos, argumentando que el imputado viajó a Buenos Aires para trasladar dos dispositivos de su área que necesitaban calibración. Afirmaron que el uso de su automóvil era habitual en el cumplimiento de sus funciones y que, aunque se trató de un viaje particular, se había utilizado una aplicación para las cargas de combustible.

Dvorzak agregó que no existe documentación que confirme el rechazo previo del pedido de licencia y reiteró que las acciones del imputado eran comunes en el marco de sus responsabilidades. También mencionó que se le descontó el importe de los consumos, argumentando que no hubo perjuicio económico para el Estado, ya que el monto utilizado fue deducido de sus recibos de sueldo.