FOTO: Aerolíneas Argentinas regresa a Ezeiza tras falla en motor durante vuelo a Madrid

En la noche del 25 de septiembre, un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid, España, tuvo que regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a una falla técnica en uno de sus motores.

El vuelo AR1132 despegó a las 23:52 y, tras 36 minutos en el aire, la tripulación detectó un problema motriz, activando así los protocolos de seguridad para el retorno.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que "el vuelo AR1132 regresó al aeropuerto de origen tras advertir una falla en uno de sus motores, cuyas causas se están analizando".

La aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 00:30 y llegó a su posición de forma autónoma, sin necesidad de activar un código de emergencia. Durante el incidente, se registró un fenómeno conocido como compressor stall, que altera el flujo de aire en el motor y puede generar sonidos similares a explosiones.

Se decidió cambiar de aeronave y el vuelo despegó nuevamente a las 04:30, en dirección a Madrid.

El aterrizaje se realizó sin complicaciones y los pasajeros a bordo no sufrieron consecuencias. Sin embargo, el episodio generó preocupación en la zona sur del conurbano bonaerense, donde residentes de localidades como Ezeiza, Monte Grande y Lanús reportaron estruendos coincidiendo con el paso del avión.

Una posible causa del incidente podría ser la ingesta de un ave durante el ascenso, lo que será determinado por los técnicos de mantenimiento.