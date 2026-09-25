Una mujer le entregó USD 25 mil a un supuesto mentalista: "Le decía que le habían hecho magia negra"

Una mujer del departamento Las Colonias en Santa Fe, escuchó por radio a un hombre que se presentaba como mentalista y decidió contactarlo. Según la investigación, el acusado aprovechó la situación para convencerla de que ella y su familia estaban bajo un supuesto maleficio y terminó obteniendo dinero, joyas y otros bienes. El hombre fue detenido el martes y será imputado en los próximos días.

La causa es investigada por la Fiscalía de Esperanza y está a cargo del fiscal Alejandro Benítez. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el funcionario explicó que la situación debe analizarse “no desde el punto de vista de la culpabilidad de la víctima, sino de la inocencia de la víctima”. Según señaló, se trata de una mujer mayor que vive sola y que habría sido abordada a partir de sus temores por la seguridad de sus familiares.

Benítez relató que el acusado se presentaba como “mentalista” o “tarotista” y que, luego de conocer a la mujer, comenzó a hablarle de un supuesto trabajo de magia negra. “Le decía que le habían hecho un maleficio” y que sus hijos y nietos estaban en peligro, explicó el fiscal. A partir de allí, habría comenzado a ofrecerle distintos elementos y rituales para supuestamente solucionar el problema.

Uno de los primeros pagos habría sido por cirios pascuales y velas. “Le vendió unos cirios pascuales, unas velas, 100 mil pesos cada una”, contó Benítez. Luego, de acuerdo con la investigación, el hombre habría incrementado sus pedidos de dinero y hasta le habría solicitado que retirara sus ahorros de una mutual. También habría recibido joyas de la mujer.

La investigación contempla además un episodio ocurrido en un cementerio. Según el relato de la víctima reconstruido por el fiscal, el acusado la llevó hasta una tumba y retiró una cinta que colocó dentro de una bolsa. “Dice: ‘Esto hay que llevarlo a Tierra Santa’”, relató Benítez. Posteriormente, le habría manifestado que debía viajar a Roma para continuar con el supuesto procedimiento, momento en el que la mujer le entregó una suma mayor de dinero.

En total, la víctima habría entregado 25 mil dólares, además de pesos y objetos de valor. Para Benítez, la diferencia entre una práctica esotérica y una presunta estafa se encuentra en la conducta desplegada para obtener el dinero. “Es improbable que podamos decir que existe una magia negra, es improbable que este señor tenga poder, pero lo que sí se puede entender y que surge de una verdad objetiva es que este señor se aprovechó de una señora para sacarle dinero”, sostuvo.

El fiscal también destacó que el acusado habría pedido a la mujer que no contara a sus familiares lo que estaba ocurriendo. “Le hace creer que están en riesgo esos familiares y que no le tiene que contar nunca”, explicó. La situación salió a la luz cuando la víctima finalmente habló con su entorno y se realizó la denuncia. Por el momento, Benítez indicó que es la única damnificada identificada, aunque no descartó que puedan aparecer otras personas a partir de la difusión del caso.

El hombre, de unos 44 años, permanece detenido y la Fiscalía solicitó una prórroga de la detención que fue concedida por el Poder Judicial. En el allanamiento de su domicilio encontraron cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, sahumerios y cuadernos, elementos que, según Benítez, “apoyan lo que objetivamente la víctima nos cuenta”. La situación procesal del acusado será analizada la próxima semana y, si aparecen nuevos damnificados, podrían abrirse investigaciones vinculadas con la misma modalidad.

Entrevista de Hernán Funes.