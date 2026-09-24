Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, fue sobreseída en causa de trata de personas

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- La madre de la actriz Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, ha sido sobreseída de las acusaciones que la vinculaban a una presunta red de trata de mujeres mayores de 18 años que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Penal de La Plata determinó que la participación de Rodrigo se limitó a tareas de fotografía y edición para un sitio web de escorts, sin que existiera conocimiento ni implicación en la organización bajo investigación.

En una entrevista con el programa Intrusos (América TV), Elizabeth expresó: "Se hizo justicia y es lo que veníamos sosteniendo desde el primer día". Respecto a la duración del proceso judicial, comentó: "No sé, la justicia siempre tiene un plazo. No es que es todo de un día para otro".

La resolución judicial aclaró que la madre de Paleo realizaba trabajos técnicos para una página web y no tenía conocimiento ni participación en la organización que se estaba investigando.

Rodrigo, quien se identifica como fotógrafa profesional, enfatizó que su mención en la causa fue mínima, afirmando: "Yo en la causa ocupaba un renglón y medio, porque la persona que denuncia a otra, dice: 'Fui a sacarme fotos con una persona que me recomendaron, Elizabeth, que lo hacía muy en forma profesional, muy claro su trabajo'". Esto fue lo único que se mencionó sobre ella.

Luego de semanas de investigación que la vincularon a una supuesta red de trata, Elizabeth destacó el apoyo de su familia en este difícil momento: "Mi familia es hermosa, fue la que me sostuvo en estos momentos tan difíciles. Ayelén fue la persona que estuvo constantemente al lado mío. Mis hijos son un amor de personas, todos nos llevamos muy bien, somos muy unidos". Agregó su gratitud hacia su familia, su abogada y las personas que la apoyaron durante el proceso.

Además, Rodrigo anunció que tiene intenciones de emprender acciones legales contra los periodistas que, según ella, dañaron su reputación: "Los daños que me causaron a mí y a mi familia no tienen límites", expresó. Afirmó que las afirmaciones realizadas sobre ella y su familia afectaron su honor y reputación.

Aunque no tiene una lista específica de los periodistas involucrados, aseguró que su abogada está al tanto de la situación: "Sí, la palabra tiene un peso, tiene poder; con la palabra se daña. A mí me dañaron mucho y eso no es justo", concluyó.