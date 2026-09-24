FOTO: Un niño de 13 años atropellado en Mendoza: investigan un robo previo al accidente

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- Un niño de 13 años resultó herido de gravedad tras ser atropellado este miércoles en el departamento mendocino de Guaymallén y la Justicia investiga si el menor cometió un supuesto robo antes del siniestro vial.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Mendoza difundió un comunicado, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en el que informó que por el hecho ocurrido a la altura del Mendoza Plaza Shopping, ubicado en la avenida Acceso Este 3280, se identificó al conductor, un hombre de 61 años, que transitaba en dirección de este a oeste.

El automovilista del Peugeot 408 no será imputado porque, conforme a las pruebas recolectadas, el niño se colocó delante del rodado, "debido a que realizó un cruce por un sitio no autorizado para peatones y habilitado de manera exclusiva para vehículos", indicó la fiscal Mariana Gutiérrez, de la Unidad Fiscal del Tránsito de Guaymallén.

Por su parte, el fiscal Gustavo Farmache, perteneciente a la Unidad Fiscal Penal de Menores, toma las "medidas necesarias" para constatar o no si hubo un ilícito antes del accidente y la investigación se encuentra en su "etapa inicial".

El menor sufrió un politraumatismo grave, fue trasladado de emergencia al Hospital Notti, donde permanece "estable, bajo observación médica".

Además, estaba con consigna policial en el centro asistencial, mientras se espera su evolución para que preste declaración.

El sospechoso habría participado de un robo en perjuicio de un miembro de un grupo de repartidores y luego intentó huir al subirse a un colectivo.

Los motociclistas interceptaron la marcha del interno, obligaron al menor a descender, se registró un forcejeo y el joven escapó hasta que fue embestido por el auto.