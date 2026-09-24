Calor extremo en Córdoba: cuál fue la ciudad que superó los 41°C

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Córdoba vivió este jueves una jornada de calor intenso, con temperaturas que superaron los 30°C en gran parte de la provincia y alcanzaron valores propios del verano.

El registro más elevado se produjo en Villa General Belgrano, donde la temperatura llegó a 41,2°C alrededor de las 15, de acuerdo con las estaciones meteorológicas provinciales.

La jornada comenzó con temperaturas cercanas a los 10°C e incluso inferiores en algunos sectores, pero el fuerte viento norte y el cielo despejado provocaron un rápido ascenso durante las horas centrales.

Cuánto hizo en Córdoba capital

En la ciudad de Córdoba, la estación ubicada en la azotea de Epec, en pleno centro, registró una máxima de 37,6°C después del mediodía.

En otros sectores de la periferia capitalina, la temperatura alcanzó los 36°C.

El calor también fue intenso en distintos puntos del interior provincial.

Las temperaturas más altas de Córdoba

Villa General Belgrano: 41,2°C

Córdoba capital: 37,6°C

Los Reartes: 37,5°C

Cañada del Sauce: 37,1°C

Alta Gracia: 37°C

Colonia Caroya: 37°C

Almafuerte: 36,8°C

Cruz del Eje: 36,7°C

Chúa: 36,6°C

La diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas dejó además una marcada amplitud térmica durante la jornada.

Cómo sigue el tiempo en Córdoba

Después del pico de calor de este jueves, se espera un leve descenso de las temperaturas, aunque el ambiente continuará cálido.

Para este viernes se prevé una máxima de 29°C en la ciudad de Córdoba.

Durante el fin de semana, en tanto, las temperaturas seguirán siendo elevadas, pero comenzará a aumentar progresivamente la inestabilidad, con posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas.