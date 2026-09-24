Fórmula 1: Colapinto finaliza 11°, un jueves dominado por Mercedes con Russell y Antonelli

George Russell marcó el ritmo con solvencia durante la Práctica Libre 2 del jueves en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, situándose por delante de su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, y del piloto de Red Bull, Max Verstappen. Franco Colapinto fue 11° con el Alpine, en un programa que marcha un día adelantado porque la competencia se corre el sábado a las 8 de la mañana, de nuestro país.

El argentino no había tenido un buen comienzo en el Circuito de Bakú -6.003 mts.- finalizando 15° a más de 2s. en la primera tanda, pero en la segunda mejoró bastante, se acercó al Top 10 y mantiene expectativas para luchar por la Q3, mañana.

Russell, que ya había dominado la FP1, logró un tiempo de 1:43.347 tras realizar varias tandas con el compuesto blando de Pirelli, aventajando en medio segundo al líder del campeonato, Antonelli, y en otras tres décimas a Verstappen.

Muchos coches salieron rápidamente a pista cuando se encendió el semáforo verde al final del *pit lane* a las 16:00 hora local; el sol comenzaba a ponerse sobre el circuito urbano de Bakú, pero la temperatura del aire se mantenía en unos cálidos 30 grados centígrados.

La mayoría de los pilotos dedicaron la primera parte de la sesión a rodar con neumáticos medios o duros, estableciendo una referencia inicial de 1:45.115 por parte de Verstappen; no obstante, este se quejó rápidamente por radio de la mala conducción de su Red Bull.

"Tengo que corregir constantemente la dirección porque el eje trasero se levanta del suelo", recalcó el tetracampeón del mundo unos minutos más tarde, antes de mejorar su tiempo a 1:44.492 con neumáticos medios, superando por unas centésimas a George Russell (Mercedes), quien utilizaba el mismo compuesto.

Un poco más atrás, Lando Norris se situó tercero por delante de Lewis Hamilton, Isack Hadjar (que regresaba a la pista), Charles Leclerc y su compañero de equipo Oscar Piastri; los dos McLaren rodaban con una solución improvisada —bridas de plástico— para los problemas que habían sufrido en el fondo plano durante los Libres 1.

Poco antes de cumplirse los 20 minutos de sesión, ondeó la bandera roja después de que Arvid Lindblad forzara demasiado el ritmo en la zona del castillo (curvas 8 y 9), golpeara el muro y quedara detenido con daños importantes en el lado derecho de su monoplaza de Racing Bulls.

"Lo siento mucho", dijo el *rookie* británico por radio, tras haber sufrido también un accidente durante los Libres 2 en Madrid en la cita anterior. «Creo que literalmente lo rocé por cosa de un milímetro», añadió, antes de ser recogido por el coche médico y llevado al 'paddock'.

Una vez recuperado el coche de Lindblad y despejada la pista, la sesión se reanudó a las 16:29 hora local; la atención se centró entonces en simulacros de clasificación con neumáticos blandos y en observar cómo podría configurarse el orden de fuerzas a una vuelta este fin de semana.

Sin embargo, poco después de reanudarse la sesión, surgió un contratiempo para Ollie Bearman y Haas. «El motor se apagó y simplemente... se rompió», suspiró Bearman, quien logró aparcar su coche al final de una vía de escape, facilitando así la labor de los comisarios.

Lindblad sufrió un accidente en los Libres 2 (FP2) por segundo fin de semana de Gran Premio consecutivo.

Mientras Bearman y Lindblad observaban desde fuera, el resto de la parrilla comenzó a marcar tiempos con neumáticos blandos: Russell registró un 1:43.759 para superar a Verstappen por unas cuatro décimas, con Leclerc, Hamilton y Kimi Antonelli a casi un segundo de distancia.

En una nueva tanda de vueltas, Russell marcó un 1:43.347, antes de que su compañero de equipo, Antonelli, lograra una mejora significativa para situarse segundo con un 1:43.899. En ese momento, Verstappen cayó a la tercera posición, por detrás de Leclerc, Hamilton y Norris (quien abortó una vuelta que prometía ser mejor).

Pierre Gasly situó su Alpine en séptima posición, por delante de Piastri, Hadjar y el único Haas restante, el de Esteban Ocon; les siguieron su compañero de equipo Franco Colapinto, Liam Lawson (de Racing Bulls, frustrado por un Hamilton lento en el último sector) y Sergio Pérez (de Cadillac).

Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg ocuparon los puestos 14.º y 15.º respectivamente —mientras Audi seguía evaluando una serie de actualizaciones—, superando a los coches de Williams (también mejorados) de Alex Albon y Carlos Sainz, a Lindblad, al otro Cadillac de Valtteri Bottas, a Bearman y a los Aston Martin; la actividad de Fernando Alonso se vio limitada por una sospecha de fuga de aceite.

Una vez concluidas las sesiones FP1 y FP2, los equipos y pilotos trabajan y analizan los datos durante la noche antes de regresar a la pista para la última hora de entrenamientos, cuyo inicio está previsto para las 12:30 hora local del viernes.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com