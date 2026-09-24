Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 24 de septiembre.

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El número de sorteo 31623 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 3828, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3828

2° 8437

3° 4878

4° 8891

5° 1340

6° 9049

7° 7949

8° 1557

9° 9079

10° 8413

11° 4738

12° 4151

13° 5377

14° 7237

15° 3246

16° 7672

17° 9084

18° 0394

19° 6743

20° 9333