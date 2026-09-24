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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 24 de septiembre.

El sorteo número 31623 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 24 de septiembre a las 18:00, destacando el número 3828 como el ganador a primera, correspondiente a "El Cerro".

24/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31623 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 3828, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3828
2° 8437
3° 4878
4° 8891
5° 1340
6° 9049
7° 7949
8° 1557
9° 9079
10° 8413
11° 4738
12° 4151
13° 5377
14° 7237
15° 3246
16° 7672
17° 9084
18° 0394
19° 6743
20° 9333

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
Se realizó el sorteo número 31623 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sorteo tuvo lugar el jueves 24 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador a primera fue el 3828, correspondiente a "El Cerro".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números en la quiniela vespertina.

¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados se pueden consultar en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.

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