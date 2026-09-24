Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 24 de septiembre.
El sorteo número 31623 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 24 de septiembre a las 18:00, destacando el número 3828 como el ganador a primera, correspondiente a "El Cerro".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31623 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 3828, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3828
2° 8437
3° 4878
4° 8891
5° 1340
6° 9049
7° 7949
8° 1557
9° 9079
10° 8413
11° 4738
12° 4151
13° 5377
14° 7237
15° 3246
16° 7672
17° 9084
18° 0394
19° 6743
20° 9333
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
Se realizó el sorteo número 31623 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sorteo tuvo lugar el jueves 24 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador a primera fue el 3828, correspondiente a "El Cerro".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números en la quiniela vespertina.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados se pueden consultar en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.