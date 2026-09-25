Colapinto se metió en el top 10 de la última práctica en Bakú antes de la clasificación

Franco Colapinto completó una actuación sólida al conseguir el décimo puesto en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, la decimoquinta fecha de la temporada de la Fórmula 1.

Al volante de su Alpine, el piloto argentino continúa sumando rodaje y confianza en el exigente Circuito Callejero de Bakú de cara a la prueba de clasificación.

En su mejor vuelta del entrenamiento, Colapinto detuvo los cronómetros en 1:45.552, quedando a 1.670 del líder de la sesión, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El argentino se mantuvo firme cerca de la zona del top 10 a lo largo de toda la tanda y logró meterse definitivamente en la décima posición en su último intento en pista.

Sin embargo, conserva margen para exprimir el rendimiento de su monoplaza, ya que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó sexto al sacarle casi un segundo de diferencia.

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La actividad matutina en Bakú estuvo fuertemente condicionada por ráfagas de viento intenso, lo que dificultó que la mayoría de la parrilla pudiera mejorar los registros obtenidos en los ensayos del día previo.

A pesar de estas variables climáticas, el tricampeón del mundo Verstappen se quedó con la marca más rápida al girar en 1:43.922, aventajando por apenas 99 milésimas al británico George Russell (Mercedes).

El top 5 de la sesión previa a la qualy lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari) en el tercer lugar, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en la cuarta posición y Charles Leclerc (Ferrari) en el quinto escalón.

La acción de la Fórmula 1 en Bakú continuará en las próximas horas con la sesión de clasificación que definirá la grilla de salida para la carrera del domingo.