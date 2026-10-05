Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 5 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad es del 67%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste, y la presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa.

El clima hoy lunes 5 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Salta mostrará variaciones. Para mañana, martes 6 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 25°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 7 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 29°, con cielo despejado. El jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 9 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 14°, también con posibilidad de lluvias ligeras.