PSG logra un empate agónico ante Lille y sigue sin ganar en la Ligue 1
El París Saint-Germain, campeón defensor, logró un empate 2-2 en Lille tras un mal inicio de temporada. Con dos empates en dos partidos, PSG acumula solo dos puntos en la Ligue 1.
FOTO: El campeón PSG rescata apenas empate en casa de Lille y se atora tras 2 fechas en Francia
PARÍS — El París Saint-Germain, actual campeón de la Ligue 1, logró rescatar un empate 2-2 en su visita a Lille, gracias a dos goles en el tiempo añadido.
Este resultado marca el segundo empate en igual número de partidos para el equipo parisino, que ha tenido un comienzo complicado en la nueva temporada. La semana pasada, el conjunto dirigido por Luis Enrique también había igualado 2-2 contra Rennes, pero en esta ocasión parecía que se marcharía de Lille sin puntos.
El equipo local tomó la delantera con un impresionante gol de Hakon Arnar Haraldsson en la primera mitad y un tanto de Dilane Bakwa a los 84 minutos, lo que puso al Lille en una posición cómoda.
No obstante, el PSG reaccionó en los minutos finales. Vitinha anotó a los 91 minutos, y Marquinhos completó la remontada con otro gol cuatro minutos después, logrando así un empate inesperado.
Con este resultado, Lille se posiciona como líder provisional de la Ligue 1 con cuatro puntos, superando a Marsella, Lens, Lyon y Mónaco, que tienen tres. Por su parte, el PSG acumula solo dos unidades y enfrenta muchas interrogantes en este inicio de temporada.
Lectura rápida
¿Qué resultado obtuvo el PSG en Lille?
El PSG empató 2-2 contra el Lille.
¿Quiénes anotaron para el PSG?
Los goles fueron de Vitinha y Marquinhos en tiempo añadido.
¿Cómo fue el desempeño del PSG en la temporada?
El PSG ha tenido un mal inicio, con dos empates en dos partidos.
¿Qué posición ocupa el Lille en la liga?
El Lille es líder provisional con cuatro puntos.
¿Quién dirige al PSG?
El equipo es dirigido por Luis Enrique.
[Fuente: AP]