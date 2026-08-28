PSG logra un empate agónico ante Lille y sigue sin ganar en la Ligue 1

FOTO: El campeón PSG rescata apenas empate en casa de Lille y se atora tras 2 fechas en Francia

PARÍS — El París Saint-Germain, actual campeón de la Ligue 1, logró rescatar un empate 2-2 en su visita a Lille, gracias a dos goles en el tiempo añadido.

Este resultado marca el segundo empate en igual número de partidos para el equipo parisino, que ha tenido un comienzo complicado en la nueva temporada. La semana pasada, el conjunto dirigido por Luis Enrique también había igualado 2-2 contra Rennes, pero en esta ocasión parecía que se marcharía de Lille sin puntos.

El equipo local tomó la delantera con un impresionante gol de Hakon Arnar Haraldsson en la primera mitad y un tanto de Dilane Bakwa a los 84 minutos, lo que puso al Lille en una posición cómoda.

No obstante, el PSG reaccionó en los minutos finales. Vitinha anotó a los 91 minutos, y Marquinhos completó la remontada con otro gol cuatro minutos después, logrando así un empate inesperado.

Con este resultado, Lille se posiciona como líder provisional de la Ligue 1 con cuatro puntos, superando a Marsella, Lens, Lyon y Mónaco, que tienen tres. Por su parte, el PSG acumula solo dos unidades y enfrenta muchas interrogantes en este inicio de temporada.