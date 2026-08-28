FOTO: Incendio en un depósito de madera de barrio Rosedal: trabajaron dos dotaciones.

FOTO: Incendio en un depósito de madera de barrio Rosedal: trabajaron dos dotaciones.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Un incendio se registró este viernes en un depósito de madera ubicado en barrio Rosedal, en la ciudad de Córdoba. Dos dotaciones de Bomberos de la Policía trabajaron para controlar el foco.

El siniestro ocurrió sobre calle Blasme y Lafore, entre avenida Fuerza Aérea y Aconcagua. El fuego afectó el depósito y, de acuerdo con la información disponible, solo se produjeron daños materiales.

Las dotaciones de Bomberos intervinieron en el lugar y el incendio ya se encontraba prácticamente controlado.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas como consecuencia del siniestro.

Informe de Jorge Mercado.