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Incendio en un depósito de madera de barrio Rosedal: trabajaron dos dotaciones

El fuego se desató en un depósito ubicado sobre calle Blasme y Lafore. Bomberos lograron controlar el foco y no se registraron personas heridas.

28/08/2026 | 19:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Incendio en un depósito de madera de barrio Rosedal: trabajaron dos dotaciones.

FOTO: Incendio en un depósito de madera de barrio Rosedal: trabajaron dos dotaciones.

Incendio en un depósito de madera de barrio Rosedal: trabajaron dos dotaciones.

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Un incendio se registró este viernes en un depósito de madera ubicado en barrio Rosedal, en la ciudad de Córdoba. Dos dotaciones de Bomberos de la Policía trabajaron para controlar el foco.

El siniestro ocurrió sobre calle Blasme y Lafore, entre avenida Fuerza Aérea y Aconcagua. El fuego afectó el depósito y, de acuerdo con la información disponible, solo se produjeron daños materiales.

Las dotaciones de Bomberos intervinieron en el lugar y el incendio ya se encontraba prácticamente controlado.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas como consecuencia del siniestro.

Informe de Jorge Mercado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un incendio en un depósito de madera en Córdoba.

¿Quién intervino? Dos dotaciones de Bomberos de la Policía.

¿Cuándo sucedió? Este viernes.

¿Dónde se registró? En barrio Rosedal, sobre calle Blasme y Lafore.

¿Cómo se controló el incendio? Las dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar y el fuego fue prácticamente controlado.

¿Por qué es relevante? No se reportaron personas heridas y solo hubo daños materiales.

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