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ONU exige a Guatemala garantizar rendición de cuentas por abusos a derechos humanos en empresas

Un grupo de expertas de la ONU instó al gobierno guatemalteco a asegurar la rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos vinculadas a actividades empresariales tras una visita de diez días.

28/08/2026 | 19:18Redacción Cadena 3

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Grupo de Trabajo sobre empresas y DDHH pide a Guatemala garantice rendición de cuentas ante

FOTO: Grupo de Trabajo sobre empresas y DDHH pide a Guatemala garantice rendición de cuentas ante "abusos"

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CIUDAD DE GUATEMALA — Durante una visita de diez días a Guatemala, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU emitió un informe preliminar en el que solicita al Estado guatemalteco que garantice la rendición de cuentas por "violaciones y abusos" a los derechos humanos relacionados con actividades empresariales. La delegación, liderada por las expertas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakuleviciene, mantuvo reuniones con empresarios, autoridades locales, trabajadores, sindicatos y el presidente Bernardo Arévalo.

En el informe, Hopenhaym destacó que "los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados en asuntos que afectan sus derechos, incluidos los derechos culturales". Sin embargo, la experta observó que las consultas a menudo se realizan de manera tardía, ya que frecuentemente se otorgan licencias y permisos a las empresas antes de llevar a cabo tales consultas, lo que ha conducido a numerosos conflictos.

El informe también señala que la capacidad de Guatemala para proteger los derechos humanos y regular las actividades empresariales se ve obstaculizada por uno de los niveles más bajos de recaudación tributaria en relación al PIB en comparación con otros países de América Latina y el Caribe. Las expertas recibieron denuncias sobre la "influencia indebida del sector privado en procesos legislativos, administrativos y judiciales", lo que podría comprometer la rendición de cuentas.

Además, se abordaron temas relacionados con la salud de los trabajadores en sectores como la agricultura, donde algunos se ven obligados a consumir analgésicos y bebidas energizantes para cumplir con largas jornadas laborales, lo que pone en riesgo su bienestar. Jakuleviciene subrayó que estos testimonios evidencian los impactos negativos en los derechos humanos asociados a actividades como la minería, la energía y la agricultura.

A pesar de los desafíos, el grupo también reconoció avances en la protección de los derechos de las comunidades, destacando que se han habilitado vías para que las comunidades y pueblos indígenas puedan impugnar proyectos que consideran perjudiciales para sus territorios. La presentación del informe final se realizará ante la Asamblea de Naciones Unidas a mediados del próximo año.

Lectura rápida

¿Qué solicitó el Grupo de Trabajo de la ONU?
Solicitó a Guatemala garantizar la rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos en el ámbito empresarial.

¿Quiénes encabezaron la visita?
La visita fue liderada por las expertas Fernanda Hopenhaym y Lyra Jakuleviciene.

¿Qué problemas se identificaron?
Se identificaron abusos relacionados con la falta de consulta a pueblos indígenas y la influencia del sector privado en procesos judiciales.

¿Cómo afecta la economía a la protección de derechos?
La baja recaudación tributaria limita la capacidad del Estado para regular actividades empresariales y proteger derechos humanos.

¿Cuándo se presentará el informe final?
El informe final se presentará a la Asamblea de Naciones Unidas a mediados del próximo año.

[Fuente: AP]

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