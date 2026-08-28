Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.
El sorteo número 31600 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 28 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 5921, que se interpreta como "A primera (Mujer)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31600 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 5921, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mujer).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5921
2° 8058
3° 7903
4° 0506
5° 3619
6° 1930
7° 0400
8° 0650
9° 3088
10° 9072
11° 2919
12° 8480
13° 7689
14° 6417
15° 8950
16° 1855
17° 8229
18° 4138
19° 4533
20° 7357
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31600 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 28 de agosto a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5921.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Mujer)".
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.