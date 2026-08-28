Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 28 de agosto.

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El número de sorteo 31600 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el viernes 28 de agosto a las 18:00. El número a la cabeza fue 5921, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mujer).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5921

2° 8058

3° 7903

4° 0506

5° 3619

6° 1930

7° 0400

8° 0650

9° 3088

10° 9072

11° 2919

12° 8480

13° 7689

14° 6417

15° 8950

16° 1855

17° 8229

18° 4138

19° 4533

20° 7357