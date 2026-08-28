Rei Sakamoto se clasifica para el US Open tras vencer a su ídolo Kei Nishikori

FOTO: El japonés Rei Sakamoto logra plaza en el US Open al vencer a su héroe Kei Nishikori

NUEVA YORK (AP) — Rei Sakamoto ha conseguido su pase al Abierto de Estados Unidos, pero lo ha hecho a expensas de Kei Nishikori, la figura más prominente del tenis masculino japonés, quien esperaba una última oportunidad de brillar en un torneo de Grand Slam.

En un duelo que marcó el cambio generacional, Sakamoto se impuso a Nishikori con un marcador de 6-4, 7-6 (3) durante la ronda final de clasificación, asegurando su lugar en el cuadro principal del torneo.

A sus 20 años, Sakamoto, al igual que muchos de sus compatriotas, considera a Nishikori su héroe. Recuerda vívidamente cuando, a la edad de 8 años, vio a Nishikori llegar a la final del Abierto de Estados Unidos en 2014, convirtiéndose en el primer hombre asiático en alcanzar esa etapa en un Grand Slam.

"Sinceramente, crecí viéndolo jugar y fue mi ídolo toda mi vida. También es una pena ver su última temporada", comentó Sakamoto tras el partido.

Por su parte, Nishikori, quien tiene 36 años, ha enfrentado problemas de lesiones en los últimos años y ha anunciado que esta será su última temporada. Debido a su bajo ranking, la Asociación de Tenis de Estados Unidos le otorgó una invitación para participar en la fase de clasificación.

A pesar de haber ganado dos partidos, necesitaba un triunfo más para asegurar su lugar. Con el apoyo de los aficionados que coreaban su nombre al final del segundo set, Nishikori fue superado por Sakamoto, quien logró conectar 19 aces, siendo el último el que selló el encuentro tras que Nishikori salvara dos puntos de partido.

"No estoy contento por perder hoy, pero estoy feliz por Rei. Es el próximo gran jugador japonés", expresó Nishikori tras el partido.

Después del encuentro, los organizadores del Abierto de Estados Unidos le entregaron a Nishikori un retrato enmarcado en el que aparece en acción, mientras que Sakamoto lo ayudó a sostenerlo para tomarse una foto juntos. Un momento significativo para Sakamoto, aunque también agridulce.

"Creo que mucha gente, como la mayoría, todavía sigue el tenis por él. Así que es una superestrella e hizo mucho por el tenis japonés, creo", concluyó Sakamoto.